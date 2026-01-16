亮珠寶／新春限定項鍊點綴小紅寶石　MIKIMOTO旋轉木馬胸針卡哇伊

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 新年珠寶 。（圖／公關照）

▲CHAUMET亞太地區限定新春限量Bee de Chaumet項鍊，91,500元。（圖／CHAUMET提供）

記者陳雅韻／台北報導

隨著新春腳步接近，精品珠寶品牌紛紛為大中華地區推出新年主題珠寶，巧合的是都運用小巧的單顆紅寶石，為經典珠寶增添年節喜氣。法國珠寶品牌CHAUMET為亞太地區設計新春限定Bee de Chaumet項鍊，18K玫瑰金六角蜂巢圖騰結合紅寶石設計，映照出春意盎然的溫暖光芒。

▲▼ 新年珠寶 。（圖／公關照）

▲FRED 推出限量版 Force 10 Rise 項鍊，點綴單顆紅寶石。（圖／FRED提供）

今年歡慶90周年的法國珠寶品牌FRED，則推出限量版 Force 10 Rise項鍊，以經典鍊繩與鍊扣結構為基礎，為鍊繩上鑲嵌的紅寶石象徵好運與活力，展現力量與韌性之美，也向品牌深植的航海精神致敬，傳遞勇敢迎向未來的祝福。

▲▼Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴喬治傑生新春限定MERCY系列18K玫瑰金紅寶石扭結項鍊，55,000元。

丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）由設計師賈桂琳芮賓操刀設計MERCY系列新春限定項鍊，透過18K玫瑰金打造的流暢有機曲線與扭轉結構，象徵關係中的牽引與包容，末端密鑲紅寶石為整體注入熱烈光彩，寓意守護愛情與幸福，將於21日正式上市。

▲▼ 新年珠寶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO 18K白金、18K黃金、18K粉紅金鑲嵌日本Akoya珍珠與藍寶石的馬年胸針，102,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

日本珠寶品牌MIKIMOTO延續美好傳統創作生肖珠寶，今年以馬年為主題推出兩款胸針，點綴溫潤珍珠與彩色寶石，勾勒駿馬躍動的姿態，寓意馬到成功、躍馬向前。一款是銀製白馬搭配Akoya珍珠；另一款華麗版胸針為旋轉木馬造型，以18K白金、18K黃金、18K粉紅金鑲嵌日本Akoya珍珠與藍寶石，流露活潑氣息。

▲▼ 新年珠寶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO銀製白馬胸針，19,000元。

Tiffany 迷你鑰匙鍊墜好甜　點綴粉紅藍寶石吸睛

金雕駿馬躍上月相錶　日夜畫面各有驚喜

