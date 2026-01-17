馬年精品髮飾添喜氣　紅金配好貴氣

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 馬年飾品 。（圖／公關照）

▲模特兒別著亞歷山卓馬踏花開豆扣夾，3,800元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

農曆新年前不少人忙著預約髮型師，準備以嶄新造型迎接馬年，若善加運用應景髮飾，也能予人耳目一新的感受。法國手工精品髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris）推出「馬踏花開」與「花團錦簇」兩大新春主題系列，只需一只髮夾或髮束，便能輕鬆為整體造型定調，讓新年的美好寓意不只存在於節慶時刻，而是自然融入每一天的穿搭之中。

▲▼ 馬年飾品 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓馬踏花開髮束，4,000元。

亞歷山卓以「馬踏花開」為名的賀歲髮飾，結合馬年象徵的前進力量與花朵盛放的喜慶寓意，立體紅色馬型輪廓搭配金色描邊與花卉裝飾，呈現動感與柔美並存的設計美感，共有豆扣夾與髮束款式；「花團錦簇」系列則以層層綻放的花朵為設計靈感，運用施華洛世奇珍珠、水晶與高級醋酸纖維材質，堆疊出宛如繁花盛開的華麗景致，配色涵蓋經典紅、沉穩黑與柔和金，無論正式宴會或節慶造型，都能展現如同髮上珠寶般的精緻魅力。

▲▼ 馬年飾品 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓紅色花團錦簇仕女夾喜氣洋洋，8公分款12,800元。

施華洛世奇（Swarovski）也為農曆新年創作時髦首飾，融入經典幸運符號馬蹄鐵元素打造Symbolica系列，涵蓋項鍊、耳環與手鍊等，均以玫瑰金色調金屬與閃耀的施華洛世奇水晶點綴，特別是手環一半為紅繩設計、鍊墜或耳環鑲紅色調水晶，一抹紅色裝飾更添喜氣。
 

▲▼ 馬年飾品 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Symbolica鍊墜，5,800元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

▲▼ 馬年飾品 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Symbolica手鍊，4,600元。

►金雕駿馬躍上月相錶　日夜畫面各有驚喜

►HUBLOT嶄新工藝打造馬年錶　刺繡概念融入駿馬圖

 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

