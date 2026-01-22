fb ig video search mobile ETtoday

《愛情怎麼翻譯？》甜出汁　高允貞閃耀個性鑽鍊齊吸睛

▲《愛情怎麼翻譯？》第二集中福士蒼汰抱住盛裝的高允貞。（圖／翻攝netflixkr IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓愛情喜劇《愛情怎麼翻譯？》16日全集上線後，引起高度討論，高允貞飾演明星「車茂熙」，金宣虎則苦練五國語言演出口譯員「周浩鎮」一角，兩人在劇中的浪漫互動讓戲迷沈醉，令人驚喜的是日本男星也福士蒼汰也參與演出，他在第二集中一把抱住高允貞的模樣電力十足，而高允貞所戴的鑽石珠寶也跟著搶鏡了。

▲高允貞佩戴FRED Chance Infinie Crazy 8鑽石項鍊。（圖／Fred提供）

高允貞在《愛情怎麼翻譯？》中盛裝走紅毯，搭配的珠寶出自法國品牌FRED，耳際閃耀FRED標誌性的Force 10鑽石耳環，同時戴上由無限符號「8」字構成的Chance Infinie Crazy 8鑽石項鍊，皆為風格俐落、極具個性設計，與柔美飄逸的紗裙禮服搭配達到完美平衡。

▲高允貞同時搭配FRED Force 10鑽石耳環。（圖／Fred提供）

而在雅加達宣傳時，高允貞以黑色背心搭黑褲的休閒裝扮與金宣虎合體拍宣傳照，她為極簡造型注入亮點，手腕上戴著香奈兒（CHANEL）彰顯獨特中性風格的BOY·FRIEND腕錶，八角形錶殼配上飾以菱格紋圖騰錶帶，讓人一眼認出是香奈兒之作。

▲金宣虎（左）和高允貞在雅加達拍《愛情怎麼翻譯？》宣傳照。（圖／翻攝netflixkr IG）

▲高允貞休閒黑裝搭配香奈兒BOY·FRIEND腕錶18K BEIGE米色金款， 442,000元。（圖／翻攝香奈兒官網）

愛情怎麼翻譯, 金宣虎, 高允貞, FRED, CHANEL, 香奈兒

