亞洲首富妻借鑽石瀑布給媳婦　次媳香奈兒外套還縫上南洋珠串

▲▼ 亞洲首富媳婦 。（圖／翻攝IG）

▲亞洲首富安巴尼的長媳什洛卡安巴尼佩戴由Kantilal Chhotalal 打造的老礦工切割鑽石項鍊與手鍊。（圖／翻攝kantilalchhotalal IG）

記者陳雅韻／台北報導

印度信實工業集團董事長穆克什安巴尼（Mukesh Ambani）身家超過3兆台幣，位居亞洲首富，不僅妻女、兒子大方展現華麗派頭，兩個均出身豪門的媳婦行頭也是無比奢華，她們所穿戴的珠寶不少都出自安巴尼之妻妮塔安巴尼的珍藏，因為「婆婆牌」珠寶所採用的寶石款款碩大珍罕，可謂珠寶圈的「天花板」。

安巴尼長媳什洛卡安巴尼（Shloka Ambani）印度最大的鑽石貿易公司 Rosy Blue India 董事長Russell Mehta的掌上明珠，於美國普林斯頓大學取得人類學學士學位，並在倫敦政治經濟學院獲法律碩士學位，是不折不扣的學霸。嫁入安巴尼家族後她致力於慈善事業，每回亮相的優雅奢華裝扮總成為話題，近日她戴著印度知名珠寶品牌Kantilal Chhotalal打造的老礦切割鑽石項鍊震懾全場，百克拉的戈爾康達（Golconda）美鑽組成耀眼的鑽石瀑布，來自婆婆妮塔安巴尼的珍藏。

▲▼ 亞洲首富媳婦 。（圖／翻攝IG）

▲安巴尼的次媳穿香奈兒2012 Paris-Bombay早秋系列服裝搭配卡地亞美洲豹鑽錶，斜紋軟呢外套還縫上南洋珠裝飾。（圖／翻攝rheakapoor IG）

二媳婦拉迪卡安巴尼（Radhika Ambani）同樣家世顯赫，是製藥大廠 Encore Healthcare千金，畢業於紐約大學，有別於嫂嫂的古典氣息，她偏愛活潑穿搭，近日穿上香奈兒（CHANEL）2012年Paris-Bombay早秋系列服裝搭配卡地亞（Cartier）美洲豹鑽錶出席活動，最令人驚嘆的是服裝還特別經過寶石加工，為香奈兒斜紋軟呢外套縫上南洋珠串，每一個小細節都有亮點。
 

亞洲首富安巴尼, CHANEL, 香奈兒

