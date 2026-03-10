fb ig video search mobile ETtoday

EDIFICE賽車錶再現Honda冠軍車元素　錶帶內襯竟是引擎設計圖

▲▼ CASIO,LV 。（圖／公關照）

▲EDIFICE以HONDA當年墨西哥城大獎賽上奪冠的傳奇賽車RA272為靈感，打造紀念錶ECB-2300HR-1A，13,500元。（圖／EDIFICE提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下以賽車錶著稱的品牌EDIFICE，為紀念Honda於F1一級方程式賽車奪得首勝屆滿60周年，雙方攜手設計紀念錶，以1965年墨西哥大獎賽冠軍賽車RA272為設計靈感，打造ECB-2300HR-1A腕錶，錶耳模擬賽車雙A臂懸吊設計的ECB-2300為基礎型號，錶圈採用與RA272車身相同的Championship White冠軍白塗裝，特別在60分鐘刻度處加入金色元素，象徵勝利一甲子的歷史里程碑。

▲▼ CASIO,LV 。（圖／公關照）

▲EDIFICE ECB-2300HR-1A腕錶的錶圈採用與RA272車身相同的Championship White白色塗裝。

ECB-2300HR-1A紀念錶的細節設計樣樣呼應當年Honda冠軍賽車，面盤外緣紅色圓圈致敬賽車上的日之丸圖案，9時位置的小錶盤則精準還原RA272的轉速表造型、字體與紅線區間，作為倒數計時功能使用；錶帶設計也相當講究，外層採用白色納帕皮革，印有RA272搭載的1.5升V12引擎相關字樣，內襯則使用紅色Ultrasuede內層錶帶，並飾以引擎設計藍圖。錶帶扣環特別鐫刻參賽車號11號、當時車隊領隊中村良夫的名言「Veni, Vidi, Vici」（我來，我見，我征服），以及60周年紀念標誌。此錶款搭載Tough Solar太陽能電力系統與Bluetooth藍牙通訊技術，可透過專屬App同步全球時間。

▲▼ CASIO,LV 。（圖／公關照）

▲EDIFICE ECB-2300HR-1A腕錶的紅色Ultrasuede內層錶帶飾有引擎的設計藍圖。

當今F1賽事有許多忠實粉絲支持，龐大商機吸引一線品牌贊助，由瑞士名錶TAG Heuer接下官方時計重任，LV（Louis Vuitton，路易威登）則為賽事打造訂製獎盃箱，第二年進行官方合作的LV將於 2026 賽季期間攜帶 24 款 Formula 1® 獎盃箱，隨著巡迴賽參與每一站大獎賽頒獎典禮，見證冠軍車手的光榮時刻。

▲▼ CASIO,LV 。（圖／公關照）

▲F1 11 支車隊的 22 位車手於賽季前齊聚巴林進行季前測試，並與LV專屬訂製獎盃箱中的 FIA F1 世界錦標賽™ 獎盃合影。（圖／LV提供）

►F1賽事TAG Heuer一錶掌握　賽道圖顯時間、動態圓點秀秒

►法拉利男神迎娶美嬌娘　駕千萬跑車繞海岸好浪漫

關鍵字：

CASIO, EDIFICE, F1, LV, Louis Vuitton, 路易威登

