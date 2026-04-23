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楊謹華戴珍珠配潮服　最愛衝突美感

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▲▼ 楊謹華 。（圖／公關照）

▲楊謹華佩戴MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales鑽石珍珠短鍊亮相。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本珠寶品牌MIKIMOTO今（23日）舉辦Les Pétales頂級珠寶展，展出以飄揚飛舞在巴黎凡登廣場的玫瑰花瓣為設計靈感作品，當中除了品牌引以為傲的頂級珍珠，還結合大克拉數的頂級彩色寶石，或是運用精妙的空窗琺瑯工藝，為珠寶增添極致光彩。女星楊謹華佩戴鑲嵌總重約101.36克拉美鑽配白南洋珠的短項鍊亮相，優雅又大氣。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO頂級珠寶系列鑲嵌10.99克拉摩根石與玫瑰水晶Les Pétales鑽石胸針。

談及與珍珠相似的特質，楊謹華認為自己的生涯猶如珍珠一般不斷歷練，經過各種挫折或喜怒哀樂，才得以淬鍊發光。她從30幾歲開始注意到珍珠的美，最愛穿著潮牌衣搭配珍珠串鍊，展現「衝突穿搭」風格。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）


▲MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales碧璽珍珠造型頭飾。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO頂級珠寶系列結合空窗琺瑯工藝的Les Pétales紅寶石珍珠項鍊。

此次來台展出的MIKIMOTO Les Pétales頂級珠寶，多以極具氣勢的彩色寶石為主角，包括鑲嵌22.84克拉紅碧璽的鑽石頭飾、27.35克拉海水藍寶石的Les Pétales花型胸針、鑲有10.99克拉摩根石與玫瑰水晶Les Pétales鑽石胸針等，而被收藏家視為夢幻逸品、產自加勒比海的孔克珍珠，也有超過10件作品登台亮相，此款如瓷器般光滑並帶有火焰紋的粉紅色系珍珠無法人工養殖，且已禁止開採，稀有程度不言可喻。
 

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO頂級珠寶系列鑲嵌的27.35克拉海水藍寶石的Les Pétales花型胸針。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales 孔克珍珠鑽戒。

TASAKI近期則邀Twice日籍成員Momo展示最新高級珠寶，當中Harmonie系列是對1920年代巴黎風格的詮釋，採用阿古屋珍珠巧妙結合鑽石、石榴石、紫水晶、月光石、濃綠榴石、粉紅碧璽、坦桑石、藍托帕石和海藍寶石，創作繽紛華麗的耳環、手鍊和多用途項鍊；另一套Symphonie de Lumière系列為全鑽設計，看似隨意排列的鑽石其實經過精心設計，散發耀眼光芒。

▲▼ Tasaki 。（圖／公關照）

▲Twice成員Momo佩戴TASAKI Harmonie系列珍珠彩色寶石新作。（圖／TASAKI提供，以下同）

▲▼ Tasaki 。（圖／公關照）

▲Momo戴著TASAKI Symphonie de Lumière系列鑽石項鍊與耳環耀眼動人。

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關鍵字：

楊謹華, MIKIMOTO, TASAKI

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