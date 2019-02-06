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老公選他們準沒錯！絕不隨便跟人曖昧的星座TOP3

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想談戀愛卻怕找到渣男、渣女嗎！從星座角度來看，選這些星座或許比較有保障喔。

 

TOP3、魔羯座：守法的公民可不能做違法的事

魔羯座個性保守老派，即使現在都二十一世紀了，山羊們對於男女之間的感情彷彿還停留在民風保守的民初時代，特別是在他們的感情世界中，他們對於愛情的觀點極為嚴謹，也不輕易談戀愛，會慎選自己的對象、不把對方的身家背景盤查清楚，可絕不隨便託付，一旦決定談感情，必然是以結婚為前提的交往，也會百分之百的認真，而搞曖昧對魔羯來說與偷情無異，做了就等於劈了，單身者遇到意中對象身邊有曖昧，一定會單刀直入的跟對方問個仔細，有對象者自己宣誓忠誠之外，如果另一半有曖昧情事被發現，感情通常也不可能回頭。

TOP2 、水瓶座：CP值太低，要曖昧還是省省吧

水瓶座對感情沒什麼耐心，更無心在感情中打啞謎、玩猜謎，但這並不表示他們不懂曖昧，而是他們總有極為精準的第六感，在別人要採取行動曖昧之前逃之夭夭，特別是各種見不得光的地下戀情，也許別人覺得這樣很刺激，但在水瓶眼中這些根本都只是浪費時間而已，感情如果不是一拍即合，那麼也就沒有存在的必要。生活中需要水瓶花時間的事情太多（鑽研某種學問、做某種實驗、工作、觀察自己、投資理財、喝咖啡……等等等等），應付曖昧、和人曖昧的CP值實在太低太沒效率太佔時間，除非這對象是極品，否則實在沒有浪費生命的必要啊！

TOP1、處女座：搞不懂怎麼曖昧

處女座對於感情就如星座名一般，可說是冰清玉潔、守身如玉，他們不喜歡任何隱暐的感情交流，除非萬不得已或是被迫，他們想法直接、單純，只要沒有用言語講出來，那麼處女座也絕對後知後覺，完全讀不懂任何曖昧的表示，因此與其說處女座不愛搞曖昧，不如說他們永遠搞不懂怎麼曖昧，要怎麼接受並解讀那些與愛情有關的信號，更別提處女座如果愛上某人是藏不住的，雖然不可能主動追求，但也完全說不了謊，一下傻笑一下發呆，心上人一出現就是失常失智，這些可騙不了別人的眼睛 ，對感情總是說一是一，對處女座來說完全沒有模糊地帶。

Text／Marie Claire美麗佳人、安格斯Photo／Marie Claire美麗佳人、劇照

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 星座, 運勢
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