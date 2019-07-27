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太善良、隨和並非好事！5種「過度退讓」會讓心生病

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▲隨和並不是美得！　5種過度退讓造成的影響...會讓心生病（圖／翻攝自unsplash.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com

凡事秉持著一顆善良的心，是從小到大被教導的美德，但有時候過份退讓，勉強自己成全他人，可能就已經不是一開始善良的初衷了。根據國外網站《psychology today》指出，不敢說出自己內心想法、總是以他人為優先的「好人」，往往會在心理潛伏5種負面影響！

＃容易抑鬱

你真的快樂嗎？你問著自己...。常常隱藏內心的想法，滿足別人的需求，很容易會讓自己越來越內向，壓力也堆積的越來越高，漸漸你開始變得負面，在不知不覺中開始出現抑鬱、焦慮、成癮等傾向。

▲隨和並不是美得！　5種過度退讓造成的影響...會讓心生病（圖／翻攝自unsplash.com）

＃自我批評

因為你不斷關注在別人的情緒與需求上，導致你找不到發洩情緒的出口，最後只能將所有的錯誤歸咎在自己身上。你的內心經常出現「早知道我應該...」、「為什麼連這點小事也會出錯！」、「難怪他們會不喜歡我」等批評自己的話，所以你開始要求自己、更注意別人的想法，但這樣的惡性循環反而會讓你停滯不前。

▲隨和並不是美得！　5種過度退讓造成的影響...會讓心生病（圖／翻攝自unsplash.com）

＃用憤怒表達自我

在成全別人的同時，心中多少會有些埋怨，你會希望別人能看見你的付出，希望對方也能給你相同的回報，當這些情緒一直累積，你可能就會發洩在自己親近的家人身上。

▲隨和並不是美得！　5種過度退讓造成的影響...會讓心生病（圖／翻攝自unsplash.com）

＃無法與他人建立情感連結

不管是工作、人際還是感情，你不太習慣對他人敞開內心，不論是在討論事情還是吵架，你都不願意說出真正的感覺，這很有可能會讓他人對你產生誤解，甚至無法與情人建立深厚的情感，慢慢的漸行漸遠。

▲隨和並不是美得！　5種過度退讓造成的影響...會讓心生病（圖／翻攝自unsplash.com）

＃可能造成遺憾

也許是習慣了退讓，當你開始與別人討論事情時，很容易會先預設立場，認為自己的意見可能引起對方的不滿，所以你就先做出妥協，例如換班，預想對方不會想在周末上班，所以你不敢提出想休周末的請求，這種還沒發生就先妥協的想法，可能會讓你永遠無法得到自己想要的，在內心造成一些遺憾。

▲隨和並不是美得！　5種過度退讓造成的影響...會讓心生病（圖／翻攝自unsplash.com）

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關鍵字：

情緒, 隨和, 善良, 好人, 心理, 壓力, 負面情緒, 心理影響
fashion.net

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