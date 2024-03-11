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奧斯卡紅毯／《奧本海默》席尼墨菲亂髮領獎！　小勞勃道尼穿搭藏亮點

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記者鮑璿安 ／綜合報導

第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間今（11日）登場，電影《奧本海默》不負眾望成為本屆最大贏家，男星席尼墨菲（Cillian Murphy）、小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）分別奪下最佳男主角獎、最佳男配角獎，兩人穿衣品味也都令人驚艷，簡單黑西裝自然就有男神風範，小勞勃道尼的抽繩領結更在不經意之間加分。

▲▼奧斯卡。（圖／路透）

▲▼奧斯卡。（圖／路透）

▲席尼墨菲一頭亂髮上台抱回奧斯卡最佳男主角。（圖／路透）

席尼墨菲擊敗布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、傑弗瑞萊特（Jeffrey Wright）等人奪得最佳男主角，他以簡單經典的紅毯造型登場，身穿Versace剪裁俐落的黑色燕尾服，搭配緞面腰封以及別緻的銀色花卉胸針，再加上柔軟的領結，整體優雅不失個人風格，一雙富有故事的深邃藍眼睛和略顯凌亂的髮型，彰顯新科影帝的風範。

▲▼奧斯卡。（圖／路透）

▲小勞勃道尼與妻子蘇珊道尼（Susan Downey）一同步上紅毯。（圖／路透）

▲▼奧斯卡。（圖／路透）

▲▼奧斯卡。（圖／路透）

▲小勞勃道尼造型俐落。（圖／路透）

小勞勃道尼拿下人生首座小金人「最佳男配角」，稍早與妻子蘇珊道尼（Susan Downey）一同步上紅毯，小勞勃道尼穿著Louis Vuitton黑色西裝內搭襯衫維持一致性，胸前別上一朵黑色花卉胸針呼應，而細長的抽繩造型領結成為點睛之筆，在正式中注入一絲活力，隨興解開襯衫扣子，更具有男人味。

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關鍵字：

奧斯卡, 奧斯卡金像獎, 《奧本海默》, 席尼墨菲, 小勞勃道尼

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