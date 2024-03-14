心情好糟？「5個方法」 讓你不被情緒左右、維持好心情

▲維持好心情有秘訣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活高壓緊湊，生活上有時遇到一點不順心，心情就容易被影響，連帶著一整天都不怎麼順利，盤點5個簡單方法，讓你不被情緒左右，幫你維持好心情。

#培養感恩的心態

感恩是一種強大的情緒，可以幫助我們關注生活中美好的事物。每天花一點時間思考自己感恩的事物，例如家人、朋友、健康、工作等，可以幫助我們更加正面地看待生活，從而保持良好的心情。

#維持正面思考

積極的思維方式可以幫助我們應對挑戰和困難。當遇到困難時，不要陷入消極情緒中，而是思考解決問題的方法和策略。將注意力集中在解決問題和取得進展的方向上，可以幫助我們保持積極的心態。

#運動和鍛煉身體

運動不僅有助於身體健康，還可以改善心情。進行適量的運動可以釋放壓力和焦慮，同時促進身體釋放幸福激素，提升心情。可以選擇喜歡的運動方式，例如跑步、瑜伽、游泳等，每天堅持一段時間的運動，可以幫助我們保持良好的心情。

#常和三五好友分享心情

與親朋好友保持聯繫是維持良好心情的重要途徑之一。與親朋好友交流心情、分享喜悅和困難，可以獲得支持和鼓勵，同時也可以感受到被關愛的溫暖。在生活中保持社交互動，建立良好的人際關係，有助於提升心理健康和幸福感。

#學會放鬆和享受生活

生活中不僅有工作和壓力，還有許多美好的事物值得我們去品味和享受。學會放鬆身心，享受生活中的每一刻，可以幫助我們擺脫焦慮和煩惱，更加珍惜眼前的幸福。可以通過閱讀、旅行、藝術等方式來放鬆心情，培養興趣愛好，讓生活充滿樂趣和意義。