星．變美／熊黛林傳授簡單4招改善駝背　打造模特兒體態

▲熊黛林教你改善駝背，養出模特兒體態。（圖／翻攝自小紅書/熊黛林，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

女星熊黛林結婚生子後，美麗不減，重點在於體態的維持。熊黛林在《小紅書》分享，之前在當模特兒的時候，曾進行專業體態訓練，即便後來轉行當演員，一些動作還是會經常練習，有效幫助改善駝背和脖子前傾。

女星熊黛林分享，許多人脖子會不經意地向前傾，導致駝背，要知道駝背會影響體態，在此教大家簡單4招幫助改善駝背，只要每天運用10分鐘，就能感受出體態的變化。

#1 雙手食指交扣，掌心翻向前，然後緩緩向上推，保持一會兒後，適當向後擺動手臂。

熊黛林分享，擺動時記得肩膀要放鬆，微收下顎，讓身體感受斜方肌的拉伸。

#2 手臂自然放在身體兩側，抬起手肘，肩膀放鬆背挺直、頭擺正，前後擺動手臂。

這個動作可以鍛鍊背部肌肉，進而改善圓肩問題，使用鼻呼吸，盡量保持均勻呼吸，找到適合自己的擺動頻率就好。

#3 雙手環繞到身體後面，食指交扣，上下擺動手臂。

眼睛同樣正視前方，記得不要聳肩，進而感受肩胛骨的拉伸。

#4 放鬆肩膀前側肌肉，雙手握拳，在鎖骨下面進行打圈式按摩。

這個動作可以趁著追劇或是空閒時來做，記得盡量讓身體處於放鬆狀態，若是聳肩，就很容易變成駝背。

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