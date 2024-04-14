諾羅病毒流行季到！營養師教「預防6大要點」　加碼復原飲食3關鍵

▲營養師提醒又到諾羅病毒流行季，生活習慣和飲食都要多注意。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

近來諾羅病毒又來勢洶洶，不少大人、小孩都在上吐下瀉，知名營養師高敏敏就提醒，最近是諾羅病毒的流行季，想預防感染諾羅，要把飲食＋生活習慣6大要點都做好，她更進一步把中了諾羅病毒後幫助復原的飲食秘訣也一併奉上。快把這份從預防到復原都幫你整理好的「對抗諾羅攻略」收好，從今天開始要特別注意。

在談如何預防諾羅病毒之前，高敏敏先簡單介紹諾羅病毒到底是什麼。「諾羅Norovirus」是一種引起非細菌性急性腸胃炎的病毒，主症狀會噁心嘔吐、腹痛腹瀉，甚至水漾腹瀉、低燒或發燒、全身肌肉酸痛等，小朋友的嘔吐症狀比較明顯通常會持續1～2天。

更可怕的是，諾羅病毒在體外環境可能可以存活長達2～3個星期，即便病人恢復後，也至少3天仍有傳染性，感染者通常是吃到被諾羅病毒污染的食物和水，而這種間接接觸則是最容易忽略的傳染路徑。這時候了解如何預防就顯得很重要，建議從生活＋飲食部分著手。

＃生活習慣要注意



1.用肥皂勤洗手

尤其吃飯前和如廁後，接觸任何公用物品都要注意。

2.確實戴好口罩

進出人多處，病毒易透過飛沫傳播，建議要注意戴好口罩，因為這種病毒只要極少量即可感染。

3.環境勤消毒

尤其患者便後、嘔吐後碰過的物品、台面，要用含氯漂白劑徹底清潔。

＃飲食要注意



1.避免生食生飲

尤其蔬果和貝類水產品要徹底煮熟再食用。

2.用公筷母匙

與他人共食時，衛生要注意。

3.感染者勿烹調食物

病患應在症狀解除後3日，再接觸健康的人及調理食物。

如果真的不幸中了諾羅病毒，高敏敏給出3項飲食建議，照著吃能幫助好更快。

1.注意補充水分＋電解質

避免上吐下瀉過於嚴重之脫水現象。

2.少量多餐＋清淡飲食

避免過油、高糖食物刺激蠕動和加劇腹瀉。

3.注意營養攝取

補充優質蛋白質，幫助腸胃道細胞修復，康復了也記得要持續調理飲食，避免增加腸胃負擔。

最後高敏敏也提醒，其實所有的年齡層都有可能遭受諾羅病毒感染，所以出門在外要小心，尤其是到人口密度高的地方。另外，如果得了諾羅病毒，身體狀況未好轉，務必要就醫。