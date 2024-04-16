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鄭秀文戴5400萬元珠寶＋透視衣秀曲線　吐金句：衣服穿上身，自在就自信

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記者林明瑋 / 綜合報導

鄭秀文的高衣Q無庸置疑，出席第42屆香港電影金像獎頒獎典禮擔任頒獎嘉賓，穿上Rick Owens透視上衣與皮革長裙拼接的禮服，搭配總價超過5400萬元的BOUCHERON（寶詩龍）珠寶，展現優雅身段與很有態度的華麗，更以金句留言：「衣服穿上身，自在就自信。」

▲鄭秀文香港金像獎 。（圖／翻攝鄭秀文IG、品牌提供）

▲鄭秀文穿Rick Owens禮服擔任香港電影金像獎頒獎嘉賓。（圖 / 翻攝sammi_chengsauman IG）

Rick Owens的輪廓與創意永遠讓人讚嘆，鄭秀文的服裝來自2024春夏系列，雖是全身黑但很有層次又微微吐露性感，尤其上身為棉質、下身為皮革，異材質拼接相當有趣，長裙在臀部下方並有獨特的立體剪裁，很有特色，她表示：「『皮革』加『cotton』，一穿上，一秒認定是它。」可見是一見鍾情。

▲鄭秀文香港金像獎 。（圖／翻攝鄭秀文IG、品牌提供）

▲鄭秀文佩戴BOUCHERON珠寶，包括項鍊、頸鍊、戒指、耳環，總價約54,140,000元。（圖 / 品牌提供）

▲鄭秀文香港金像獎 。（圖／翻攝鄭秀文IG、品牌提供）
▲Quatre Radiant項鍊約17,450,000元、頸鍊約32,350,000元。（圖 / 品牌提供）

珠寶則選擇BOUCHERON Quatre Radiant系列的項鍊、頸鍊，以及耳環與戒指，看似繁複但戴上一點都不累贅，珠寶的洗鍊線條展現鄭秀文的個性，她透露參加頒獎典禮的心情是既輕鬆又緊張，因為不是入圍者不用擔心拿不拿獎，但身為頒獎人很怕忘詞，笑言：「在台上緊張到兩條腿皮裙裡一直打顫。」

香港電影金像獎頒獎典禮另一個火熱話題當數劉嘉玲穿的禮服與超大龍蝦項鍊，來自義大利品牌Schiaparelli的2024春夏系列，讓人忍不住想起1991年的港片《與龍共舞》中，葉德嫻被龍蝦夾住，卻變成服裝由「義大利知名設計師Sit Down Please」設計的經典橋段。

▲鄭秀文香港金像獎 。（圖／翻攝鄭秀文IG、品牌提供）

▲劉嘉玲穿上Schiaparelli的作品出席香港電影金像獎，代替夫婿梁朝偉領最佳男主角獎。（圖 / 翻攝carinalau1208 IG）

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關鍵字：

鄭秀文, Rick Owens, BOUCHERON, 寶詩龍, 劉嘉玲, Schiaparelli, 香港電影金像獎

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