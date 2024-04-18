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大秀直播 ／ LV粉紅兔氣球Q爆　SEVENTEEN The8飛上海看早秋女裝

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▲LV 2024早秋秀在上海龍美術館西岸館舉行。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON 2024早秋女裝秀將於台灣時間4月18號晚間7點，在上海的龍美術館西岸館舉行，以「Louis Vuitton Voyager Shows」為名，可見旅行的基因，預告影片可見繽紛童趣的粉紅兔、斑馬等可愛氣球飛揚，女裝藝術總監Nicolas Ghesquière經過10年在LV的歷練後，似乎想有更多突破。韓團SEVENTEEN成員The8（徐明浩）已經飛到上海準備參加大秀，屆時透過上方連結直播，可一睹LV 2024早秋魅力。

▲LV早秋秀直播。（圖／翻攝LV IG、The8 IG）

▲LV早秋秀直播。（圖／翻攝LV IG、The8 IG）

▲SEVENTEEN成員The8飛上海看秀。（圖／翻攝xuminghao_o IG）

有別於在巴黎時裝周發表的春夏與秋冬系列，LV的早春、早秋，總是尋覓全球各地適合的地方辦秀，例如2023早秋在首爾潛水橋、2024早春在義大利的美麗島（Isola Bella），用旅行譜寫出一季又一季作品。上海龍美術館西岸館由富豪劉益謙及其太太王薇創辦，為獨特的傘拱形結構，除了兩人藏品的常設展，也不定期舉辦各種特展。

LV 2024早秋與32歲的大陸藝術家孫一鈿合作，預告片中鮮豔可愛粉紅兔、斑馬、豹等等動物氣球便出自她之手，Seventeen成員The8、Chloe Moretz等嘉賓都已抵達上海，The8拍攝影片說：「我來上海參加路易威登的大秀了，一起期待今晚吧！」

▲LV早秋秀直播。（圖／翻攝LV IG、The8 IG）

▲LV早秋秀直播。（圖／翻攝LV IG、The8 IG）

▲LV 2024早秋與32歲的大陸藝術家孫一鈿合作，她創作的鮮豔可愛動物，將融入系列中。（圖／翻攝影片）

DIOR的2024早秋秀早一步在台灣時間4月16日於紐約布魯克林博物館（Brooklyn Museum）登場，包括莎莉賽隆（Charlize Theron）、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、韓國女團NewJeans成員Haerin等人都到場，系列以活躍於50年代好萊塢的徳國女星瑪琳黛德麗（Marlene Dietrich）、巴黎與紐約兩座城市的關聯為靈感，以獨特的結構、剪裁和面料，滿足所有女性的需求，為早秋系列挹注了新的活力同時，也是DIOR對紐約這個迷人大都會的致意。

▲DIOR 早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR 早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR 早秋。（圖／品牌提供）

▲DIOR 早秋。（圖／品牌提供）

▲莎莉賽隆（上至下）、安雅泰勒喬伊、Haerin日前出席DIOR 2024早秋秀。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, LV, 2024早秋, 龍美術館, The8

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