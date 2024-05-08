減重請避開！營養師曝「夏季水果含糖量排行榜」

▲水果之王榴槤熱量超高，必須適量食用。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人減重不敢吃水果，營養師程涵宇分享，減重可挑選低糖、低熱量的來吃，夏季水果含糖量排行榜一次看，減重避開它們就沒錯！

#含糖NO1 榴槤 （1瓣/糖18.4g/132Kcal）

高熱量與高糖雙冠軍就是榴槤！減脂中要應少吃，水果之王榴槤除了水果必有的豐富碳水化合物外，比起其他的水果還含有更多的蛋白質及脂肪，膳食纖維含量也高，雖然吃起來甜但卻是低GI水果。

#含糖NO2 香蕉 （0.7根/糖18g/85Kcal）

越成熟的香蕉糖含量越高，抗性澱粉越少！營養師建議糖尿病人、減重族群、高血族 選帶綠色的香蕉，帶綠色的香蕉GI值低、膳食纖維高、糖含量低血糖較能穩定，含有豐富抗性澱粉適合減重族群還能提供飽足感，豐富鉀離子有助於平衡體內鈉有助穩定血壓。



#含糖NO3 釋迦 （1/2顆/糖16g/104Kcal）

釋迦曾被BBC選為「世界10大營養食物」的第2名，雖然糖含量熱量都較高但是營養價值高，鉀離子等同香蕉等級，有助護心降血壓，釋迦鉀含量是芭樂的2.6倍、鈣是芭樂的2.2倍、維生素Ｃ含量是蘋果的34倍。

#含糖NO4 葡萄（16顆/糖15.6g/64Kcal）

紫葡萄富含多酚抗氧化促循環，甜度高，建議連皮吃最好

#含糖NO5龍眼 （12顆/糖15.2g/72Kcal）

龍眼是夏天特產水果，甜甜又富含維生素C，能幫助蔬食朋友鐵質吸收，一次吃12顆淺嚐即可。

#含糖NO6荔枝 （5顆/糖14.1g/65Kcal）

擁有豐富維生素Ｃ，有助於抗氧化，促進膠原蛋白合成，甜度高之外，5顆就有65大卡要注意

#含糖NO7鳳梨（0.1顆/糖11.6g/53Kcal）

餐後吃鳳梨能幫助消化順暢，適量吃最健康。

#含糖NO8蘋果（1顆/糖11.1g/51Kcal）

含豐富槲皮素抗氧化，連皮吃最推薦。