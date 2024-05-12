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不只對寶寶好！營養師揭「母乳餵養」對媽媽的4大益處

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▲▼ 營養師揭母乳餵養對媽媽的4大益處 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師分享，母乳餵養不只對嬰兒好對哺乳媽媽也很好。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

許多國內外專家都提倡餵養母乳，許多人都知道親餵哺乳對寶寶的好處很多，好吸收消化、能增強嬰兒抵抗力、不易過敏等，但其實餵母乳不只對寶寶有益，對媽媽也有不少益處。營養師谷傳玲就分享了母乳餵養對哺乳媽媽的4大好處，建議大家在沒有特殊情況下，能母乳餵養更好。

＃預防乳腺癌

研究顯示，母乳餵養可能對預防乳腺癌有幫助，而且母乳餵養的時間越長，保護效果越好；另外還有證據顯示，母乳餵養超過12個月，將使乳腺癌風險降低28%。而按照世界衛生組織的建議，母乳可哺餵到寶寶2歲或更大。

＃預防卵巢癌

母乳餵養持續時間越長，媽媽罹患卵巢癌的風險越低。

▲▼ 營養師揭母乳餵養對媽媽的4大益處 。（圖／示意圖／達志影像）

＃利於產後控制體重

2017年的統合分析（也稱為薈萃分析或Meta分析）顯示，與非母乳餵養的產婦相比，有餵養母乳的產婦體重降低更多，尤其純母乳餵養，有利於產後恢復到孕前體重。

＃預防糖尿病

有證據顯示，母乳餵養可降低媽媽罹患第二型糖尿病的風險，母乳餵養12個月以上，可將糖尿病風險降低9%。 

除了以上好處，親餵母乳也能增進媽媽和寶寶的情感連結，給寶寶更多的安全感，也是一個很有效安撫寶寶情緒的方式。

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關鍵字：

哺乳, 母乳, 母乳餵養, 親餵, 好處, 益處, 營養師

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