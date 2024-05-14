皮膚科醫師教「防曬正確塗法」4關鍵！用量太少、手法錯都白塗

▲皮膚科醫師提醒，正確塗抹才讓防曬產品的防護力不打折。（圖／翻攝IG@ahc.official、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@ahc.official

想有好肌膚，做好防曬絕對少不了，但防曬可不是隨便塗塗就有效，用量太少、手法用錯都會讓你的防曬等於白塗！皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上分享防曬產品的正確塗法，從用量、手法到等待時間或加強等4大關鍵一次全告訴你。

劉醫師表示，塗抹防曬的手法和用量不對，會讓防曬產品的防曬力大打折扣，像是天氣明明很晴朗，但為了怕悶、怕黏，只塗薄薄一點防曬，或是用打圈的方式把防曬按摩開來，還不如不塗防曬，塗了也是浪費錢。因為如果只用到基本用量的1/2，其防護效果可能只有1/4，若再加上粗暴的手法，防護效果可能就只剩下1/8。

＃防曬用量要足夠



劉醫師指出，要正確使用防曬產品，首先用量要足夠。大多數防曬乳都是流動的液體狀和乳霜狀，按照防曬劑人體試驗國際標準，防曬產品的使用量應達到2mg/cm2。簡單來說，流動性強的防曬乳要用約一枚硬幣大小的量，比較稠的乳霜狀則要擠出1～2cm長度。

＃正確塗抹手法



塗抹防曬時，有些人會像塗乳液、乳霜一樣先用手掌搓開，但其實正確塗抹方式，只要直接取適量防曬塗在臉頰內側，由中心向四周推開，再塗抹額頭、下巴，最後對於眼周、鼻翼這些比較難均勻塗抹的局部，再取一點防曬補塗，讓防曬乳在臉上形成一層均勻的防曬膜。

＃可搭配蜜粉加強防曬

如果是容易出油的油性膚質，使用防曬後沒有要再上妝的話，也建議要疊擦蜜粉，能幫助防止出油過多，把防曬膜溶解。如果是去到會暴曬的地方，建議唇部也要塗抹帶有防曬係數的護唇膏，為唇部做好防曬。

＃不需提前塗防曬



可能有些人曾聽說，出門前要提前20、30分鐘塗好防曬，但劉醫師表示，現在的防曬產品成膜效果比較好，防曬劑也很穩定，後續要化妝或是出門都不用等那麼久了，基本上塗完防曬5分鐘內就可以化妝了。

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