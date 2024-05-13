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皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG

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▲▼ 皮膚科醫師揭3個讓痘痘更嚴重的生活壞習慣 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲痘痘好不了？皮膚科醫師提醒可能跟3個生活習慣有關

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@__yoonbomi__

你也被痘痘長不停所困擾？明明已經很認真清潔、留意保養，但痘痘問題還是好不了？皮膚科醫師劉靜就提醒，如果你的痘痘狀況一直沒有好轉，除了檢查自己有沒有犯了NG保養行為，快看看以下3個「會加重痘痘」的生活習慣你是否也有。

＃壓力大

其實壓力本身不會導致長痘痘，但壓力通常和痘痘相關。劉醫師表示，她在看診時見過很多這樣的例子，很多人都會提到自己最近經歷了一些壓力很大的事件。其中的關連是，當壓力變大，身體會分泌更多的促腎上腺皮質激素（ACTH），這種荷爾蒙會導致更多的發炎細胞因子，有可能讓痘痘更嚴重。

除此之外，痘痘和壓力很可能會惡性循環，痘痘變多，讓你的壓力更大，而當壓力變大，又會促使痘痘冒的更多。

▲▼ 皮膚科醫師揭3個讓痘痘更嚴重的生活壞習慣 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃飲食刺激

在飲食這方面還需要更多的研究，因為每個人的飲食刺激都不盡相同，但根據現有的研究，已知某些特定食物，像是高GI食物或乳製品會更容易導致痘痘。高GI食品含有很多糖分，糖分會導致以下一系列的反應：高血糖會刺激胰島素大量分泌，胰島素分泌增加會導致類胰島素生長因子（IGF-1）濃度上升，而更多的IGF-1會促進皮脂生成增加，更多油脂生成就會導致更多痘痘。

但劉醫師也強調，飲食的刺激因人而異，如果你覺得自己的痘痘和飲食有關連，從改變飲食習慣到能看到痘痘改善，通常要至少3個月才能看到效果，一定要有耐心堅持下去。

▲▼ 皮膚科醫師揭3個讓痘痘更嚴重的生活壞習慣 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃睡眠不足

在我們睡著的時候，身體會進行自我修復，有很多煥新的功能在發生，包含肌肉、骨骼和組織的血液供應會增加以進行修復。因此，如果長期睡眠不足，皮膚沒有足夠的時間進行自我修復，很可能會導致過早的肌膚老化。

除此之外，長期睡眠不足也會讓身體壓力更大，也呼應第一點提到的壓力，很可能會加劇「發炎導致痘痘加重」的循環。

►痘痘冒不停？皮膚科醫師揭「3個保養壞習慣」讓痘痘更嚴重

►皮膚科醫師教「吃出美肌」8秘訣！3種NG食物先避開

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保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 長痘, 冒痘, 痘痘肌, 壞習慣, 生活習慣, 飲食, 皮膚科醫師, 醫生

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