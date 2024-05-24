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最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到　其實扮豬吃老虎

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▲▼ 最狡猾的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝自IG@tvn_drama

有些人很聰明，反應又快，很會運用一些小心機或謀略，來達成自己的目的，雖然不一定是做壞事，但還是容易給人「狡猾」的印象。微博擁有40萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開，以下3個星座可說是12星座中最「狡猾」的代表，有的人事不關己時，根本懶得算計，也有讓人完全猜不到的「狡猾」高手，很會以無害的樣子套路別人。

▲▼ 最狡猾的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：射手座

射手座的心機是許多人都想不到的，對比他們平時開朗奔放，甚至有時看起來「蠢萌」的形象，反差感非常大，但他們並沒有看起來這麼單純無害。雖然平時總是笑嘻嘻、無所謂的樣子，不代表射手就真的傻，相反地，他們很聰明、反應快，看事情也很敏銳，很清楚知道自己想要什麼，他們時常以退為進，給人好欺負的感覺，但其實很會扮豬吃老虎，直到最後對方才會發現被射手「算計」了。

▲▼ 最狡猾的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：摩羯座

個性嚴謹沈穩的摩羯座，本來就習慣把事情都藏在心裡，很少把話說出口，所以沒人猜得到他們的想法。而摩羯其實也是會有自己小心思的人，且有利己主義，會把自己的利益看得很重，但他們很專注於個人目標，不喜歡和別人有牽扯，所以只要不涉及到自己利益，他們是不會多管閒事的，但如果有人把主意打到他們身上，思緒周密、很會利用環境和別人弱點的摩羯耍起手段、心思來，也絕不輸人。

▲▼ 最狡猾的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：雙子座

善於交際的雙子座，個性活潑幽默，加上能言善道的好口才，很容易就能跟別人打一片，但可別因他們的「友善」就小看他們。他們不僅腦子轉得快，還有很好的觀察力，很擅長運用話術，引導別人或局勢往他們想要的發展，很多事情他們是能想到的，甚至有些看似無意中做的事或舉動，其實可能是他們有意為之。雙子是藏得很深的人，加上他們個性也很變化多端，有太多面向，讓人更難以捉摸。

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 狡猾, 射手, 摩羯, 雙子

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