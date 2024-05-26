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太挑或桃花運差？超準心理測驗秒看「你找不到對象」的真實原因

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▲▼ 「找不到對象」心理測驗 。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

好想談場甜甜的戀愛，但總是找不到對象？你是不是也常想，到底是自己太挑還是真的桃花運就差？小紅書上就有個心理測驗討論度超高，從一個小問題就能秒測出你為何老是找不到對象的原因。

Q：有一條通往桃花源的路，平時很少有人走，如果你要往這條路上走，你覺得會遇到什麼阻礙？

A.兇殘的野人

B.幽深湍急的峽谷山澗

C.找不到食物

D.被景色迷惑導致迷路

＊分割線下為選項解析＊

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▲▼ 「找不到對象」心理測驗 。（圖／翻攝ＩＧ）

A.兇殘的野人：生活圈太固定

你似乎被忙碌的生活和工作綁在了固定的生活圈裡，雖然你也常會想說要出去走走或做一些有趣的活動，但每次下班或放學，你拖著疲憊的身體回家後，你也沒有力氣再出去執行「走走」計畫，所以窩在家裡追劇、上網，變成你的每日行程，宅在家讓你感到快樂。因此，太常宅在家是你找不到對象的重要原因，所以適當擴大自己的生活圈和社交圈是不錯的選擇。

B.幽深湍急的峽谷山澗：重視對方經濟條件

你對物質生活的要求高於對精神方面的要求，也就是你對另一半的經濟條件要求高於其他要求，對你來說，對方其他軟實力或目標在還沒實現前，都算不上是什麼實力的展現，像是高學歷，那也只代表對方過去的榮耀，不表示他現在也很厲害。你們對所謂的潛力股沒什麼興趣，現成物質經濟條件優秀的對象稀少又很難找，因此你們就在不停尋找心目中理想對象的路上蹉跎的不少歲月。

C.找不到食物：感情上太過理智

你們做人做事都非常理智，像是一台精密的機器，總是按照制定好的路線向前走，在感情上也理智到嚇人，對於很多人來說，你們總是過於冷靜而少了點情調，但其實有時候無法預期的感情和行為反而更能吸引異性。所以，適當放下理智，讓感性衝動的原始本能回歸，也許就能遇到屬於你的另一半。

D.被景色迷惑導致迷路：自視過高、太慕強

你們應該是很優秀的女性，在各種方面和男性相比也毫不遜色，因此你們很崇拜比自己更強大的人，希望能找到一個能讓自己崇拜的優秀另一半，作為未來的生活伴侶。但因為你們真的很優秀，很少有異性能超越你們，但又看不上不如自己的人，所以想脫單就變得比較難。

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運勢, 心理測驗, 測驗, 戀愛, 談戀愛, 愛情, 感情, 兩性, 桃花, 原因

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