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台灣山林綠躍上德國錶NOMOS　台北限定版寵台粉

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▲▼NOMOS,康斯登 。（圖／公關照）

▲以台灣綠色山林為靈感設計的NOMOS ZURICH WORLD TIME系列台北限定版，238,000元。（圖／NOMOS提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

德國腕錶品牌NOMOS以極簡並講求功能性的包浩斯風格設計著稱，台灣大西門鐘錶名店與鐘錶社媒Red Bar攜手向總部提案，為台灣設計一款操作簡便的世界時區錶，以台灣山林為靈感，創作綠色面盤的ZURICH WORLD TIME系列的台北限定版，城市台北「TAIPEI」字樣以紅色標示，讓人一目了然。

▲▼NOMOS,康斯登 。（圖／公關照）

▲NOMOS ZURICH WORLD TIME系列台北限定版限量25只。

NOMOS限量25只的ZURICH WORLD TIME系列的台北限定版腕錶，面盤透過層疊設計，讓將「世界時區盤」與「日期盤」在不同層次顯示，不會影響中央時分顯示閱讀，且透過單按把即可驅動全球主要時區顯示，不僅操作便利也減低不當操作造成的故障，品牌亦同步推出全台限量50只的藍面款ZURICH WORLD TIME腕錶。

▲▼NOMOS,康斯登 。（圖／公關照）

▲NOMOS全台限量50只的ZURICH WORLD TIME系列藍面特別款，238,000元。

同樣講求質感與功能性的康斯登（Frederique Constant），近日發表搭載全新自製FC-716機芯的Classic Moonphase Date Manufacture百年典雅月相日曆自製機芯腕錶，將日期與月相兩項功能結合在6時位置的功能盤上，搭配軌道式分鐘刻度與洋蔥型錶冠，流露復古韻味。

▲▼NOMOS,康斯登 。（圖／公關照）

▲康斯登限量150只的Classic Moonphase Date Manufacture百年典雅月相日曆自製機芯玫瑰金錶。（圖／康斯登提供）

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關鍵字：

康斯登, Frederique Constant, NOMOS

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