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浪琴復刻飛行錶「鈦」輕盈　枕形錶殼、溝槽錶圈辨識度百分百

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▲▼Longines,IWC 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲浪琴PILOT MAJETEK PIONEER EDITION經典復刻飛行腕錶鈦金屬版本，全球限量1,935只，161,800元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）去年以30年代Pilot Majetek飛行錶為藍本，推出PILOT MAJETEK經典復刻飛行腕錶大受好評，今年乘勝追擊，再發表全球限量1,935只的PILOT MAJETEK經典復刻飛行腕錶鈦金屬版，限量數字正是此錶款誕生年份，改以輕盈的5級鈦金屬打造標誌性的枕形錶殼，以及上方溝槽紋雙向旋轉錶圈。

▲▼Longines,IWC 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲浪琴PILOT MAJETEK 鈦金屬限定版於夜間散發藍光夜光。

初代Pilot Majetek腕錶專為飛行員而生，以彎曲枕型錶殼為吸睛特色，1935年於瑞士伯恩國際工業財產局完成專利註冊。浪琴表重現其風采，打造輕盈強韌的 PILOT MAJETEK PIONEER EDITION鈦金屬限定版本，9時位置的錶殼外側有 鐫刻「1935」的紀念飾板，具一個創新齒輪的裝置，可確保連結內側螢光起始計時指標與錶鏡外側溝槽紋雙向旋轉錶圈系統，內載獲瑞士官方天文台COSC認證且具高抗磁性能的獨家L893.6機芯。

▲▼Longines,IWC 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲IWC與Apple Original Films公司備受期待的F1大獎賽主題電影合作，片中不同角色將戴飛行員系列腕錶上陣。（圖／IWC提供）

飛行錶同樣赫赫有名的IWC（萬國錶），宣布與Apple Original Films公司備受期待的F1大獎賽主題電影、由布萊德彼特主演的《F1》開展合作，品牌將作為電影中虛構的APX GP車隊贊助商，片中不同角色將戴IWC飛行員系列錶款上陣，華麗行頭配上熱血劇情令人期待。

►林柏宏寵另一半送浪琴表「包色」　謝欣穎耍心機「一錶兩人戴」

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關鍵字：

Longines, 浪琴表, IWC, 萬國錶

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