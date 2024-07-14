fb ig video ETtoday search mobile

每天用眼過度？營養師教吃3類「護眼營養素」　遠離藍光傷害

>

▲▼營養師教吃眼睛喜歡的3類營養素 。（圖／達志示意圖）

▲營養師分享3類「護眼營養素」，能幫助養護眼睛健康。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

現代人生活離不開3C產品，上班用電腦，下班滑手機、追劇，每天長時間用眼、近距離盯螢幕，不僅眼睛不斷累積疲累，還會損傷視力、甚至引起眼部健康問題。營養師沈夏冰就分享，平時除了注意眼睛的休息並控制3C使用時間外，可以多攝取以下3類「眼睛喜愛的營養素」，對於保護雙眼健康也很有助益。

▲▼營養師教吃眼睛喜歡的3類營養素 。（圖／達志示意圖）

＃維生素A／β-胡蘿蔔素

維生素A具有抗氧化作用，可保護視網膜不受自由基的傷害，也能幫助眼睛製造淚液，有助於舒緩眼睛疲勞；而β-胡蘿蔔素可在體內合成維生素A，缺乏這兩種營養素，可能會影響眼睛暗適應能力。日常可以通過動物性食物，像是豬肝、蛋黃等補充維生素A，或是通過胡蘿蔔、菠菜、芒果、南瓜、木瓜等橘黃色蔬果和深綠色蔬果來補充β-胡蘿蔔素。

＃DHA

DHA是視網膜中最豐富的不飽和脂肪酸，與維持視網膜感光性有密切相關，且具有抗發炎與降低乾眼的作用。食物來源是包含鮭魚、鯖魚、秋刀魚等深海魚類，也可以靠植物性來源α-亞麻酸來轉化，但轉化率很低，建議補充還是以深海魚為主。

▲▼營養師教吃眼睛喜歡的3類營養素 。（圖／達志示意圖）

＃花青素和葉黃素

這兩者都是植物中的天然色素，但通過不同方式發揮健康效應。花青素對眼睛有許多益處，也是很好的抗氧化劑，在葡萄、藍莓、桑椹、紫薯等藍紫色食物當中含量豐富。

而葉黃素則能特異性地濾過可見光中能量最高的藍紫光，保護眼睛黃斑部細胞。但人體其實無法合成葉黃素，最新數據顯示，成人葉黃素的特定建議值是一天10mg，但多數人的攝入量平均約只有3mg／一天，這主要是因為葉黃素含量豐富的綠色蔬菜，像是青花菜、菠菜、羽衣甘藍等，多數人往往吃不夠。所以，若你的工作主要是對著螢幕，用眼時間長，建議可以常備一瓶葉黃素補充劑。

▲▼營養師教吃眼睛喜歡的3類營養素 。（圖／達志示意圖）

最後，沈夏冰也總結，長時間看螢幕、持續用眼的人，一定要記得讓眼睛多休息，像是每1個小時眺望遠方。另外，飲食上要注意多吃一些深綠色蔬菜和藍紫色食物，如果飲食上吃得不夠，建議注意葉黃素和花青素的補充。 

►養胃如養命！營養師曝7種「腸胃喜愛的食物」：優格、豬肝都上榜

►掉髮人快吃！營養師曝「5種養髮食物」　還有3類不能補太多

►減肥大地雷！營養師曝「果糖3大危害」：小心脂肪肝

關鍵字：

眼部保健, 眼睛, 保養, 護眼, 疲勞, 用眼過度, 飲食, 食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

年紀不大卻狂冒白髮？讓你早發白髮「7大NG行為」：不吹頭也中

年紀不大卻狂冒白髮？讓你早發白髮「7大NG行為」：不吹頭也中

林志玲跳「狐狸舞」破400萬觀看　日媒讚奇蹟49歲凍齡顏值靠5招

林志玲跳「狐狸舞」破400萬觀看　日媒讚奇蹟49歲凍齡顏值靠5招

衣櫃裡的沉默抗議　35.9%台人擁有過半「沉睡衣物」

衣櫃裡的沉默抗議　35.9%台人擁有過半「沉睡衣物」

人生有5種不值得　「為求穩定什麼都忍」太傻了 大同電鍋變小了！煮湯炒菜都可以　小桌也能變廚房 想感情長久　心理師：別認為「對方什麼都該知道」 特力屋窗戶「液態隔熱紙」室內降4度　單月銷量破千組 最難被算計的3大星座！Top 1超有危機意識　覺得所有人都會弄他們 劉亦菲《玫瑰的故事》同款包全上熱搜　LV、法國小眾品牌Polène必收 劉詩詩透視禮服鎖骨若隱若現　仙女變「神秘黑天鵝」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面