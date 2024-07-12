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養胃如養命！營養師曝7種「腸胃喜愛的食物」：優格、豬肝都上榜

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▲▼營養師教吃7種養胃食物 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師分享7類「養胃食物」，能幫助養好腸胃健康。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

隨著現代人的生活作息、飲食習慣改變，不少人飲食不規律、暴飲暴食，加上壓力大，經常有腸胃不適的狀況，甚至誘發胃病，影響身體健康。營養師周麗提醒，養胃如養命，腸胃健康對身體健康來說至關重要，她就分享7類腸胃喜愛的食物，教你靠飲食養好胃腸，遠離胃部疾病。

＃豬肝

豬肝中的維生素A有助於維護腸道黏膜健康，可以用豬肝搭配枸杞和蔬菜煮成湯，一周吃上兩次，腸胃就會很舒服。

▲▼營養師教吃7種養胃食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃優格、納豆

包含優格、優酪乳、納豆等這些富含益生菌的食物，有助於維持腸道微生物平衡。購買時，建議挑選無糖優格、低鹽納豆，健康價值更高。

＃海帶

海藻中的海帶和裙帶菜含有益生元，正好是腸道益生菌的食物，可以搭配冬瓜、排骨煮成冬瓜海帶排骨湯，養胃正合適。

▲▼營養師教吃7種養胃食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃深海魚

像是鮭魚、秋刀魚、鯖魚等深海魚，其含有的蛋白質是腸道黏膜的修復材料，還含有Omega-3脂肪酸能抗發炎，幫助腸道減輕發炎反應。

＃無渣飲食

像是小米粥、麵條、饅頭、白麵包、去皮的魚肉、無加料蒸蛋或像是冬瓜、黃瓜等煮熟的低纖維蔬菜，都是「無渣飲食」，這些食物尤其適合在胃腸道最脆弱的恢復期來吃，膳食纖維低、好消化，正好給脆弱的腸道一個適應的過渡期。

＃排骨湯、牛肉湯、雞湯

像是排骨湯、雞湯、牛肉湯等肉湯要盡量燉得軟爛一點，這些湯品原料中的豬、牛、羊肉或雞、鴨、鵝肉，含有較高的谷氨醯胺（麩醯胺酸），而谷氨醯胺能通過調節腸黏膜的發炎反應、氧化應激或先天性免疫反應來維護和調節腸道的通透性，在維持腸黏膜的完整性方面發揮著積極作用。記得，喝這些肉湯時，連肉帶湯一起吃下去更好。

▲▼營養師教吃7種養胃食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃貝類

像是牡蠣、蛤蜊中的鋅含量很豐富，而鋅是修復腸道組織和免疫系統健康所必須的礦物質，一碗蛤蜊干貝粥，護胃、養胃剛剛好。

最後周麗也提醒，在養胃期間，不要吃太酸的水果，還要避免辛辣、油炸和高脂肪食物等刺激性食物。 

關鍵字：

養胃, 胃痛, 胃病, 消化不良, 健胃, 腸胃, 飲食, 食物, 營養師

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