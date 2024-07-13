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減肥大地雷！營養師曝「果糖3大危害」：小心脂肪肝

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▲▼ 營養師曝果糖3大危害 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師提醒，減脂期間要避免含有果糖的點心或飲品。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

許多醫師、營養師都曾呼籲大眾要減少糖分的攝取，尤其是常添加於手搖飲或甜點、餅乾糖果等點心中的果糖，吃多不僅容易發胖，還會影響健康。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）表示，果糖是減脂的超大地雷，在減脂期間一定要避免，他更進一步指出果糖對於健康的3大危害，不管是想減肥或維持身體健康，一定要減少果糖的攝取。

▲▼ 營養師曝果糖3大危害 。（圖／示意圖／達志影像）

首先，蕭瑋霖表示，果糖是單醣類，甜度非常高，將蔗糖甜度100作為基準，果糖的甜度高達173，添加在食物中，用量比其他糖類少就能達到一樣的甜度，所以手搖飲很常使用。而果糖消化過程不受胰島素調控，會在肝臟中經果糖激酶代謝，快速產生下游產物。果糖對於代謝的不良影響，主要有以下三個。

＃會增加肝臟內生性脂肪合成

果糖容易被轉為三磷酸甘油醛以及乙醯輔酶A，會進一步加速肝臟內生性脂肪的合成。2015年的研究也發現，高果糖飲食對於內生性脂肪合成效應，血中三酸甘油脂濃度以及脂肪肝比例都會上升。

▲▼ 營養師曝果糖3大危害 。（圖／示意圖／達志影像）

＃果糖可能會增加食慾

研究發現，丙二醯輔酶的濃度增加會抑制食慾，而果糖濃度的增加，會造成丙二醯輔酶的濃度下降，進而造成食慾增加。

＃會增加尿酸並造成氧化壓力

果糖代謝會使三磷酸腺苷濃度下降，造成細胞內尿酸濃度上升，有可能會造成氧化壓力增加，導致肝臟細胞中脂肪堆積以及胰島素抗性增加。

▲▼ 營養師曝果糖3大危害 。（圖／示意圖／達志影像）

最後蕭瑋霖也總結，簡單來說，果糖吃多就會造成體內脂肪變多，脂肪肝、高血脂的問題就會產生，食慾也會跟著大增。因此，想要減肥，建議一定要戒掉含有果糖的飲料或點心。

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