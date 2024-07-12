fb ig video ETtoday search mobile

小心變「隱形肥胖」泡芙人！營養師揭2大成因和6招改善秘訣

>

▲▼ 營養師曝「泡芙人」隱形肥胖2大原因。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師揭不當飲食習慣，容易變成隱形肥胖的「泡芙人」。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

肥胖容易有健康疑慮，但瘦也不代表一定很健康。知名營養師高敏敏表示，有些看起來瘦的人，其實體脂肪很高，也就是所謂的「泡芙人」，她就指出容易形成泡芙人的2大原因，也進一步分享避免變成泡芙人的6大飲食生活秘訣，別讓自己變成隱形肥胖的泡芙人。

▲▼ 營養師曝「泡芙人」隱形肥胖2大原因。（圖／示意圖／達志影像）

高敏敏指出，就算看起來瘦，但只要女生體脂率達30%以上、男生體脂率達25%以上，臨床上都稱為「肥胖體質」。而會形成「泡芙人」的原因，大致可歸咎2大原因：「飲食不當＋壓力荷爾蒙」引起。

＃飲食不當

如果平時喜歡吃高油脂、高糖食物，或是總是要給自己一點重口味的「療癒時光」，就要特別注意。

＃壓力造成

在長期高壓力下，就像吃了類固醇，脂肪會儲存在腹部，而且壓力荷爾蒙容易讓肌肉變成能量來源，導致肌肉流失。另外，壓力也會讓身體發出節能訊號，降低身體活動代謝，導致體脂堆積。

▲▼ 營養師曝「泡芙人」隱形肥胖2大原因。（圖／示意圖／達志影像）

而想要避免成為「泡芙人」也不難，高敏敏表示可以從飲食改善＋紓解壓力兩大方面來對應。首先飲食作息可從以下6個重點做起。

1.多喝水，增加代謝力

多喝水能減緩飢餓感，維持身體新陳代謝。喝水量可由「體重(kg) X 30」 提高到「體重(kg) X 35～40」。

2.注意進食順序

先喝水或湯，吃蔬菜，再吃豆魚蛋肉類，最後吃主食類，並且放慢吃東西的速度，增加飽足感。

3.維持三餐正常

固定三餐進食時間，也不要吃零食或宵夜，保持正常作息。

▲▼ 營養師曝「泡芙人」隱形肥胖2大原因。（圖／示意圖／達志影像）

4.適量攝取好油脂

可從鮭魚、堅果、酪梨、植物油中補充。

5.少吃高油、高糖食物

避免高熱量、重口味食物，也要少吃甜點、飲料，減少精緻糖的攝取。

6.充足睡眠

睡眠不足會使新陳代謝下降，建議每日睡足7小時、不熬夜。

▲▼ 營養師曝「泡芙人」隱形肥胖2大原因。（圖／示意圖／達志影像）

除了飲食改善之外，高敏敏提醒，紓壓也很重要，可從以下3點建議開始做起。

1.找出壓力來源

壓力的來源可能不只一種，也可能多種互相影響，例如人際關係的壓力、經濟壓力、工作壓力等，就算只是長時間打電腦、滑手機、姿勢不良，都有可能造成無形的壓力，建議大家靜下心和自己對話，找出真正的壓力來源。

2.練習改善及放下壓力源

當明白造成自己壓力的來源時，可試著處理及改善，若無法改善，就學習放寬心，盡量不被壓力影響心情，雖然很難，但我們都要善待自己。

3.找一個自己喜歡的運動，並維持習慣

有研究發現，運動可以幫助腦內啡及快樂荷爾蒙的形成，舒緩壓力荷爾蒙，讓人感到開心。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 體重控制, 隱形肥胖, 泡芙人, 原因, 改善, 秘訣, 預防, 營養師, 高敏敏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

鬆弛感運動風正夯！NB新款RC42＆1906R揪章廣辰、宋芸樺示範有型穿搭，讓你今夏成為朋友間的矚目焦點

鬆弛感運動風正夯！NB新款RC42＆1906R揪章廣辰、宋芸樺示範有型穿搭，讓你今夏成為朋友間的矚目焦點

只對親近的人發脾氣星座Top 3！第一名平時都在忍　一言不合就變臉

只對親近的人發脾氣星座Top 3！第一名平時都在忍　一言不合就變臉

已讀不回、手機沒電哪種最焦慮？超準心測客觀分析個性

已讀不回、手機沒電哪種最焦慮？超準心測客觀分析個性

烏克蘭跳高女神戴165萬名錶破世界紀錄　超輕歐米茄僅55克 特力屋窗戶「液態隔熱紙」室內降4度　單月銷量破千組 洗臉洗錯難怪皮膚差！皮膚科醫師曝「正確清潔」7大關鍵 Melody：別焦慮！人生當中容錯率比想像高很多　 王陽明自曝配件多到被老婆蔡詩芸笑！帥揹小CK環保皮革包挺永續時尚 浪琴復刻飛行錶「鈦」輕盈　枕形錶殼、溝槽錶圈辨識度百分百 貝克漢次子曬勞力士「雪碧圈」與小妹自拍　受寵千金戴珠寶慶生

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面