鳳小岳驚訝Seiko價格實惠　著迷復古錶想寵妻

▲鳳小岳擔任Seiko品牌之友，逛展被復刻錶吸引。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

日本鐘錶品牌Seiko歡慶製作出日本首款國產、面盤有「SEIKO」字樣錶款問世100周年，以及品牌來台70周年，今於台北華山1914文化創意產業園區西五館揭開慶祝雙周年錶展序幕，同時宣布男星鳳小岳為品牌之友，由他演繹Seiko Prospex系列三日鍊GMT機械潛水錶SPB381J1，他盛讚品牌價格很實惠，對復古風錶款尤其著迷，笑著說：「可以買對錶了！」

▲Seiko Prospex品牌之友鳳小岳佩戴廣告錶款SPB381J1，51,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

Seiko品牌100周年暨在台70周年雙周年紀念展，即起展至21日，規劃成「世界第一」、「70’s~80’s數位腕錶」、「日本之美」、「百周年紀念錶」、「我和Seiko的故事」等專區，讓錶迷能一覽品牌極具歷史意義、創下品牌里程碑的古董時計與當代新作。

▲Seiko Taiwan 70周年紀念錶款Seiko Presage石榴調酒機械錶SRPL21J1，22,000元。

最令錶迷興奮的是Seiko慶祝來台70周年，特別為台灣打造3款獨家錶款，分別為孔雀綠色的Seiko Ladies典雅復古女仕石英腕錶、Seiko Presage石榴調酒機械錶，以及象徵璀璨歲月的金色面盤Seiko 5 Sports潮流GMT機械錶。

▲Seiko Taiwan 70周年紀念錶款Seiko 5 Sports潮流GMT機械錶SSK044K1，17,000元。

▲Seiko Taiwan 70周年紀念錶款Seiko Ladies孔雀綠石英錶SWR098P1，9,600元。

萬寶龍（Montblanc）今年則歡慶經典大師傑作系列書寫工具問世100周年，特別於台北信義新光三越A11重現品牌與奧斯卡鬼才導演Wes Anderson合作宣傳短片中的雪山木屋，即起展至7月28日展示復古風格的The Origin筆款、經典大師傑作書寫工具中擷取靈感的英倫綠色調皮件、叢林綠色系口袋飾有白朗峰山脈稜線的壓印輪廓皮件等，以及德國漢堡的MONTBLANC HAUS百年珍稀館藏，牆面則裝飾柯震東、薛仕凌、張孝全等100位名人親筆寫下百周年的祝福卡片，呼應品牌的「Let’s Write寫出字我」宣言。

▲萬寶龍於台北信義新光三越A11設立大師傑作系列百周年雪山木屋期間限定店。（圖／萬寶龍提供，以下同）





▲萬寶龍邀請百位名人寫下對大師傑作系列百周年的祝賀。



