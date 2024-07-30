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減肥、養顏又抗癌！營養師曝百香果7大好處　加碼正確挑選秘訣

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▲▼ 營養師分享百香果7大好處 。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

▲營養師分享百香果的7大益處，同時教你正確挑選秘訣。（圖／翻攝unsplash）

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG@minmin_rd

每年7～9月是百香果的盛產期，這時候吃最「對時」！除了酸酸甜甜的滋味很適合夏天吃，有「人體刮油王」之稱的百香果，更是富含高維生素C、高纖維和高抗氧化力。知名營養師高敏敏就分享百香果的7大好處，從有助減肥、排便到養顏美容、抗癌等，堪稱全方位，她也加碼分享如何挑選百香果的小秘訣，不管是愛美、減肥還是想顧健康，快把百香果吃起來就對了。

▲▼ 營養師分享百香果7大好處 。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

＃抗癌抗炎

百香果內的類黃酮、白皮杉醇，可維持血液通暢、對抗因紫外線產生的自由基，都有抗癌、抗發炎的功效。

＃維護眼睛健康
百香果中的β-胡蘿蔔素在體內轉化成維生素A，可維持黏膜完整性，維持眼睛健康，預防眼睛疾病。

＃養顏美容

百香果富含維生素Ｃ，能幫助皮膚美白、抑制黑色素。

＃助鐵質吸收

增加二價鐵的溶解度，可增加鐵質吸收率。

▲▼ 營養師分享百香果7大好處 。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

＃幫助減脂

低GI水果可維持血糖穩定，減少脂肪形成，豐富的膳食纖維也可增加飽足感、 降低飢餓感。

＃幫助排便

百香果含有豐富的膳食纖維，可幫助排便，維持腸道健康。

＃平穩血壓

百香果內鉀含量高，可調整血壓、維護心血管健康。

▲▼ 營養師分享百香果7大好處 。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

除了百香果的好處，高敏敏也整理了許多大家關於百香果的迷思和疑問解答。

＃百香果挑選建議

1.看外型
 選外皮光滑無破損，顏色呈現紅紫色的百香果。

2.掂重量
 選擇較重的，有重量的表示果肉、果汁較飽滿。

3.搖一搖
 沒有水水聲音的，表示果肉尚未分離，吃起來較甜，如果有水水聲音，代表果肉分離，味道較酸。

＃糖尿病人可以吃百香果？

高敏敏表示，雖然百香果的GI值僅16，升醣很低，但糖尿病友一天不建議超過4～6顆（看大小），並應分散食用且當天不要再吃其他水果。

＃哪些人不建議吃百香果？

洗腎、腎病患者，要注意攝取量。

最後高敏敏也分享，百香果剛買回家不要馬上冰冰箱，先在室溫放幾天，等到表皮稍微皺皺的，這時候就是最好吃的時刻。

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