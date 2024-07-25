不只紅豆水！營養師大推4種「消水腫飲品」　加碼水腫體質檢測3招

▲你也常被水腫困擾？營養師分享消水腫飲品幫你甩開浮腫。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@kkmmmkk

不少人都深受水腫的困擾，明明也不胖，但每天早上起床，臉總是好浮腫，看起來瞬間胖了好幾斤。你是不是也覺得自己好容易水腫？知名營養師高敏敏就傳授3招自我檢測法，教你簡單測出自己是否水腫體質，同時也分享除了紅豆水之外的4種「消水腫飲品」，不喜歡紅豆水的人，也有其他選擇幫你「留鉀排鈉」，甩開浮腫虛胖。

想知道自己有沒有水腫體質，快用以下3招來自己檢測一下。

＃目測法



起床先照照鏡子，看看眼皮、一些部位是不是感覺很浮腫，但是晚上照鏡子，又好像「恢復原廠設定」，整個人消下去？如果早晚差距很大的話，有可能就是水腫。

＃按壓法



按壓小腿側邊，如果按下去反白，而且下陷很深、回彈速度慢，就有可能是水腫。

＃量體重



如果不是特殊疾病影響，一天內體重變化超過3公斤的話，就很有可能是水腫。

高敏敏表示，其實一般人水腫的原因，大多都是吃太鹹！像是外食、加工食品吃太多，都有可能導致鈉攝取過多，讓水分滯留在體內，導致浮腫。想要消除因為吃太鹹導致的水腫，就要了解身體「留鉀排鈉」的機制，簡單來說，就是要吃一些高鉀食物和補充水分，幫助將多餘的水分、鈉含量排出。除了可以喝紅豆水，高敏敏也分享其他可以幫助消水腫的飲品。

＃紅茶



紅茶本身就含鉀離子，可以幫助排除鈉離子，尤其含有茶黃素，冬天的早上喝一杯熱紅茶，還能暖暖身子。

＃洛神花茶



洛神花茶含有鉀離子，有助於利尿、消浮腫的作用。

＃綠茶



除了含有鉀離子以外，還有最重要的兒茶素！兒茶素不僅可以幫助代謝、去油膩，還有超強的抗氧化效果，可幫助對抗自由基。所以到了下午想要提神、快速消水腫，高敏敏建議可以選綠茶。

＃康福茶



如果天氣比較熱，想要喝清爽的飲品，可以選康福茶（Comfort tea），也就是薄荷茶，喝起來有薄荷葉的清香，其有促進新陳代謝的作用，但不含咖啡因，所以怕喝茶會晚上睡不著的人，很適合喝康福茶。