花了250年做鞋太強大！勃肯特展松菸登場　古董工具超珍貴、最新潮鞋亮相

▲勃肯歡慶250周年，在松菸舉辦The Hourglass特展。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

一個品牌能經歷250年而且依然受歡迎，相當不容易，勃肯（BIRKENSTOCK）做到了，以足部健康為理念，但也在潮流的大河中有一定的位子，為慶祝2.5個世紀，勃肯在台北松山菸廠舉辦了The Hourglass歷史特展，除了最新的品牌專書、詳盡的品牌故事，還有德國運來的古董製鞋工具與文件以及2024最新鞋款首亮相，跳脫勃肯與涼鞋的連結，潮味很足。

▲The Hourglass展場內的歷史影音區。



▲特地從德國運來的古董製鞋工具。（圖／記者林明瑋攝）



▲展場中的製鞋相關文物。

勃肯鞋就算沒穿過也一定看過，要追溯歷史，得從1774年說起，當時Johann Adam Birkenstock在教堂登記為鞋匠，至1897年家族成員發明了符合人體工學的鞋楦，1902年彈性鞋墊被發明，被形容像睡在床上一樣舒適，到了1963年，開發出第一雙涼鞋Madrid，接著持續改良、發展，成就出如今的王國。

▲勃肯展出歷史上首雙鞋款Madrid。



▲古董區展出勃肯首創的無金屬鞋墊。

看似簡單其實不簡單的勃肯，首先印入腦海的一定是各式涼鞋，鞋底以牛皮與軟木結合，符合人體工學並幫助平衡，無論搭配襪子或赤腳穿上，都有被解放的感覺，如果不穿拖鞋怎麼辦？沒關係，品牌引以為傲的藍鞋墊（Blue Footbed）可以置放在不同的鞋款內，照顧雙腳的健康，時至今日，勃肯有超過90%的材質與零件是歐洲生產，95%以上的產品在德國組裝，展現一絲不苟的的德國性格。

與時尚掛勾是另一條路線的發展，2017年勃肯走上巴黎時裝周，接著與RICK OWENS、10 Corso Como、VALENTINO等品牌合作，這些鞋款無論形容成「精品裡的勃肯」或是「勃肯裡的精品」都是話題，彼此幫襯製造亮點，2020年勃肯推出了高端支線BIRKENSTOCK 1774，強調工藝或聯名，每雙鞋的身價都上萬元。

▲BIRKENSTOCK 1774系列，發展出更多元樣貌。（圖／翻攝birkenstock IG）

2021年勃肯被精品龍頭LVMH集團行政總裁Bernard Arnault家族主導的私募基金L Catterton收購，2023年10月在紐約證交所上市，讓近250年的老牌再上一層樓，這期間與DIOR男裝聯名，還有你一定記得《芭比》（Barbie）電影裡，芭比捨棄高跟鞋，選擇了粉紅色勃肯走進現實世界，讓勃肯登上熱搜，氣勢再衝高。

▲2022年勃肯與DIOR推出聯名鞋款，在特展中展出。



▲勃肯Hourglass展中，展出與潮店KEITH的聯名鞋。（圖／記者林明瑋攝）

講了這麼多故事，是不是更燃起對勃肯的興趣？回到Hourglass展覽，入口處的裝置是巨型品牌書《普世目標與時代精神品牌的演變》 (THE EVOLUTION OF A UNIVERSAL PURPOSE AND ZEITGEIST BRAND) ，引領著走進勃肯世界，牆上簡述了一路走來的歷史，仿舊的箱子裡裝了從德國運來的珍貴古董文物，包括製鞋工具、教堂的認證等等，現場備有兩本全新出版的品牌書供翻閱，還能體驗獨家矯型鞋床技術，或事先在粉絲專頁預約青苔球盒工作坊，體驗自然行走的生活美學。

▲展覽入口處的巨型品牌書。

2024秋冬新鞋Reykjavik在展覽現場首賣，融合了經典外型與戶外風格，以麂皮鞋身搭配PU大底、內襯藍鞋墊，既舒適又時髦，現場也販售其他鞋款，只要購買便能享有專屬刻字服務，讓你的鞋更獨一無二。Hourglass展在紐約、馬尼拉、上海後移師台灣，即日起至9月8日在松山文創園區Island 133展出，免費入場，感受250年的勃肯魅力。

▲展覽現場可體驗勃肯獨家鞋床技術。



▲勃肯2024秋冬Reykjavik鞋款，承襲經典外型同時搭載戶外機能，7380元。

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▲誠品書寫便利店展，正在松菸店舉行。

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▲位在巴黎蒙田大道30號的La Galerie Dior正在展出巴黎奧運開幕式中，由DIOR操刀的表演服。

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▲蘇富比於香港置地廣塲中庭展出猛獁象化石。（圖／蘇富比提供）