花了250年做鞋太強大！勃肯特展松菸登場　古董工具超珍貴、最新潮鞋亮相

▲勃肯歡慶250周年,在松菸舉辦The Hourglass特展。(圖/品牌提供,以下同)

記者林明瑋/台北報導

一個品牌能經歷250年而且依然受歡迎,相當不容易,勃肯(BIRKENSTOCK)做到了,以足部健康為理念,但也在潮流的大河中有一定的位子,為慶祝2.5個世紀,勃肯在台北松山菸廠舉辦了The Hourglass歷史特展,除了最新的品牌專書、詳盡的品牌故事,還有德國運來的古董製鞋工具與文件以及2024最新鞋款首亮相,跳脫勃肯與涼鞋的連結,潮味很足。

▲The Hourglass展場內的歷史影音區。



▲特地從德國運來的古董製鞋工具。(圖/記者林明瑋攝)



▲展場中的製鞋相關文物。

勃肯鞋就算沒穿過也一定看過,要追溯歷史,得從1774年說起,當時Johann Adam Birkenstock在教堂登記為鞋匠,至1897年家族成員發明了符合人體工學的鞋楦,1902年彈性鞋墊被發明,被形容像睡在床上一樣舒適,到了1963年,開發出第一雙涼鞋Madrid,接著持續改良、發展,成就出如今的王國。

▲勃肯展出歷史上首雙鞋款Madrid。



▲古董區展出勃肯首創的無金屬鞋墊。

看似簡單其實不簡單的勃肯,首先印入腦海的一定是各式涼鞋,鞋底以牛皮與軟木結合,符合人體工學並幫助平衡,無論搭配襪子或赤腳穿上,都有被解放的感覺,如果不穿拖鞋怎麼辦?沒關係,品牌引以為傲的藍鞋墊(Blue Footbed)可以置放在不同的鞋款內,照顧雙腳的健康,時至今日,勃肯有超過90%的材質與零件是歐洲生產,95%以上的產品在德國組裝,展現一絲不苟的的德國性格。

與時尚掛勾是另一條路線的發展,2017年勃肯走上巴黎時裝周,接著與RICK OWENS、10 Corso Como、VALENTINO等品牌合作,這些鞋款無論形容成「精品裡的勃肯」或是「勃肯裡的精品」都是話題,彼此幫襯製造亮點,2020年勃肯推出了高端支線BIRKENSTOCK 1774,強調工藝或聯名,每雙鞋的身價都上萬元。

▲BIRKENSTOCK 1774系列,發展出更多元樣貌。(圖/翻攝birkenstock IG)

2021年勃肯被精品龍頭LVMH集團行政總裁Bernard Arnault家族主導的私募基金L Catterton收購,2023年10月在紐約證交所上市,讓近250年的老牌再上一層樓,這期間與DIOR男裝聯名,還有你一定記得《芭比》(Barbie)電影裡,芭比捨棄高跟鞋,選擇了粉紅色勃肯走進現實世界,讓勃肯登上熱搜,氣勢再衝高。

▲2022年勃肯與DIOR推出聯名鞋款,在特展中展出。



▲勃肯Hourglass展中,展出與潮店KEITH的聯名鞋。(圖/記者林明瑋攝)

講了這麼多故事,是不是更燃起對勃肯的興趣?回到Hourglass展覽,入口處的裝置是巨型品牌書《普世目標與時代精神品牌的演變》 (THE EVOLUTION OF A UNIVERSAL PURPOSE AND ZEITGEIST BRAND) ,引領著走進勃肯世界,牆上簡述了一路走來的歷史,仿舊的箱子裡裝了從德國運來的珍貴古董文物,包括製鞋工具、教堂的認證等等,現場備有兩本全新出版的品牌書供翻閱,還能體驗獨家矯型鞋床技術,或事先在粉絲專頁預約青苔球盒工作坊,體驗自然行走的生活美學。

▲展覽入口處的巨型品牌書。

2024秋冬新鞋Reykjavik在展覽現場首賣,融合了經典外型與戶外風格,以麂皮鞋身搭配PU大底、內襯藍鞋墊,既舒適又時髦,現場也販售其他鞋款,只要購買便能享有專屬刻字服務,讓你的鞋更獨一無二。Hourglass展在紐約、馬尼拉、上海後移師台灣,即日起至9月8日在松山文創園區Island 133展出,免費入場,感受250年的勃肯魅力。

▲展覽現場可體驗勃肯獨家鞋床技術。



▲勃肯2024秋冬Reykjavik鞋款,承襲經典外型同時搭載戶外機能,7380元。

【更多展覽】

書寫便利店

誠品的文具相關展覽,每次都讓文具控失控,8月15日在誠品生活松菸登場的「書寫便利店」特展,嚴選台灣及歐美日等多國書寫工具,囊括超過1千款特色筆墨,甚至有獨特的香菜、紅酒、冰淇淋汽水等氣味,可以現場試聞、試寫,相當有趣。開學前要把文具備齊,「書寫便利店」並有筆袋、書袋、切割墊等文具,走一趟保證收穫滿滿。

▲誠品書寫便利店展,正在松菸店舉行。

La Galerie Dior--Celine Dion、Lady Gaga 2024巴黎奧運開幕式表演禮服

奧運剛落幕,但激情仍在,如果在9月30日前旅行巴黎,別忘了將位在蒙田大道30號的La Galerie Dior放進行程,DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri 為席琳狄翁(Celine Dion)、Lady Gaga、Aya Nakamura和Axelle Saint-Cirel於2024巴黎奧運開幕式所創作的禮服皆在此展出,DIOR藉由服飾剪裁與輪廓,為表演挹注生命力,也彰顯了卓越的工藝與創新融合的多元面向,看展的同時,回想奧運開幕式及各項精彩比賽,一定很有意思。

▲位在巴黎蒙田大道30號的La Galerie Dior正在展出巴黎奧運開幕式中,由DIOR操刀的表演服。

蘇富比別有天地展覽系列—冰河巨獸:與猛獁象一起探索史前地球

沒到巴黎,去香港也有精彩展覽,即日起至8月29日,蘇富比在置地廣塲中庭的旗艦藝廊,展出了一具1萬2千年前、高達3.5公尺的猛獁象骨架,猛獁象曾在第三次冰河時期出現於西伯利亞,與尼安德特人同期存在,這具化石保存完整良好,相當珍稀,很值得一看。

▲蘇富比於香港置地廣塲中庭展出猛獁象化石。(圖/蘇富比提供)