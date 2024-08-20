威士忌搭「山海樓冷盤」太對味！麥卡倫200周年聯手名廚　創吃喝新概念

▲麥卡倫200周年在台推動威士忌搭餐新體驗文化。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著台灣飲食文化日益成熟與用餐形式的多元發展，威士忌大廠麥卡倫在邁入200周年之際，在台灣推出以「為時代創新味」為概念的新餐搭主題，與台灣橫跨台、中、日、法等菜系的5位頂尖名廚合作，讓參與者能透過不同餐食的搭配，更理解威士忌的多元品飲與自身不同風情的特質。

台灣擁有多文化的碰撞歷史，加上民眾勇於接受外來料理的體驗精神，在這島上的「食」具有多種文化面貌，而身為威士忌的重要市場，以「雪莉王者」著稱的麥卡倫，也在此地開啟新概念的食之挑戰，透過「新威士忌」、「新料理」及「新餐搭」三大面向，開啟新概念的餐搭饗宴。

以往用餐所搭配的酒款以紅白酒為主，威士忌常作為餐後酒，近期麥卡倫與美食家葉怡蘭合作，以山海樓用台灣宴席菜的頭盤為靈感推出的「山海豪華拼盤」、晶華軒繁複工法的「花雕蛋白蒸松葉蟹」粵菜、Le Duet演蒔光懷石台味的「糕 揚物」、法餐Marc L3泡沫形式淋上番紅花和蝦頭熬煮海鮮醬汁的「盛夏海風」，以及Restaurant A以法餐為基礎的創新「蘇格蘭早餐」上桌。

▲山海樓主廚蔡瑞郎「山海豪華拼盤」搭配麥卡倫經典雪莉桶12年，層次豐富的果香與經典台菜「鮮、甜、辛、燻」交織華麗感；晶華酒店總監鄔海明「花雕蛋白蒸松葉蟹」搭配麥卡倫雙雪莉桶15年，使尾韻帶來一縷香草與木質風味。

分別搭配麥卡倫經典雪莉桶12年、15年、18年，以及「麥卡倫Classic Cut 2023」與「麥卡倫2023 奢想Rare Cask」，經典雪莉桶12年、15年、18年在搭配台、粵、日系菜色呈現出細膩尾韻、豐厚口感與華麗升級，而「麥卡倫Classic Cut 2023」搭配海鮮料理則有更加鮮明的共伴風味，最後「麥卡倫2023 奢想Rare Cask」則帶出蘇格蘭的在地風土，讓「蘇格蘭早餐」的味覺更有立體之韻。

▲Marc L3主廚廖偉廷「盛夏海風」佐麥卡倫Classic Cut 2023，為海鮮料理帶來輕盈奔放；Restaurant A 主廚黃以倫「蘇格蘭早餐」搭配麥卡倫2023 奢想Rare Cask，立現風土之味。

麥卡倫表示，為讓大眾深刻感受麥卡倫「為時代創新味」的極緻之饗，將於下半年推出「時光味旅」系列活動，與台灣頂級Fine Dining餐廳攜手打造「時光味旅品酩餐會」，共同以威士忌搭餐來探索舌尖上的極致體驗。此外也將推出「時光味旅精選酒吧200杯」，攜手全台頂尖酒吧，將奠基於麥卡倫以時空旅行為主題，以過去、現在與未來的概念，分別發揮獨具的創意，創作一系列專屬麥卡倫200周年限定調酒。

▲Drizzle by Fourplay主理人Allen以雪莉橡木桶為靈感，推出「萬象年輪」；Bar Mood Taipei創辦人Nick以麥卡倫釀酒史上關鍵人物Janet Harbinson女士為靈感創出「重現1926」。

百富單一麥芽威士忌近期也攜手全台15家特色餐廳，推出「心藝饗宴」活動，包含Huist restaurant 卉寓、采采 CHA CHA THÉ CUISINE、Papillon、無隅-Infinity、沐 MU Seasonal Cuisine、Restaurant le Plein 滿堂、雲錦中餐廳、台北萬豪酒店宴客樓、捌伍添第等，從8／17至9／17期間，於各餐廳點購指定套餐及餐點，即可獲贈「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」20ml試飲，數量有限送完為止。

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