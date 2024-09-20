健檢紅字好困擾！「5種降血脂食物」　讓你越吃越健康

▲補充燕麥可以減少膽固醇吸收。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

別以為瘦，高血脂就不會找上門，高血脂其實和飲食習慣和缺乏運動也大有關係，若你健檢後也發現有高血脂困擾，盤點以下5種食物能幫助降血脂，讓你越吃越健康。

#燕麥

燕麥富含可溶性纖維，特別是β-葡聚醣，這種纖維可以減少膽固醇的吸收，從而降低壞膽固醇的水平。此外，燕麥還有助於促進腸道健康，預防血脂過高。

#亞麻籽

亞麻籽含有豐富的Ω-3脂肪酸，特別是α-亞麻酸，這種脂肪酸能減少三酸甘油酯的水平，降低血脂，並減少炎症，對心血管健康有益。

#堅果類

堅果類如杏仁、核桃等，富含不飽和脂肪酸，這些「好」脂肪能降低壞膽固醇，同時保護好膽固醇。堅果中的抗氧化物質，如維生素E，也有助於減少血管的氧化壓力。

#橄欖油

橄欖油含有大量的單元不飽和脂肪酸（特別是油酸），這些脂肪酸能減少壞膽固醇的積累，同時保持好膽固醇的水平，促進血脂平衡。此外，橄欖油的抗氧化成分也有助於預防動脈硬化。

#深海魚

深海魚如鮭魚、鯖魚等，含有高濃度的Ω-3脂肪酸，這種脂肪酸能降低三酸甘油酯，減少血液中的脂肪積聚，並具有抗炎作用，進一步減少心血管疾病的風險。