到周杰倫與CASETiFY開的唱片行喝咖啡！還能進錄音室自己錄卡帶超好玩

▲「范特西 l CASETiFY 唱片行」以音樂為主題，打造沉浸式的體驗空間。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

周杰倫（周董）最近又是重要關鍵字，大巨蛋演唱會的門票該怎麼搶成為朋友間聊天的話題，他的潮牌PHANTACi與當紅手機配件品牌CASETiFY攜手打造了「范特西 | CASETiFY 唱片行」，不但充滿音樂元素、唱片與卡帶等收藏品，還有特製的餐點飲料，每款都呼應周董的作品，店內的錄音室更是重要焦點，因為每個人都能進去錄音，完成屬於自己的卡帶，是不是超有趣！

▲牆上以錄音帶、黑膠唱片，以及周杰倫的作品裝飾。

走進「范特西 | CASETiFY 唱片行」，先看見牆面上裝飾著滿滿的錄音帶與黑膠唱片，可以找找有沒有哪一張，是曾經深得你心或是特別有意義的，老舊的手提音響令人回味過去時光，轉身往另一個角落，掛著有周杰倫2000年第一張同名專輯的海報、包括《范特西》在內的多張黑膠唱片，以及PHANTACi過去與NIKE等品牌的聯名之作。

另一角的錄音室是很棒的秘密基地，每個人有10分鐘自由創作、錄音，想要唱歌或是錄一段話都可以，還能配上音效，享受當創作者的樂趣，完成後可以在錄製好的卡帶上簽名或標註日期、主題，成為獨一無二的作品。

▲店內的錄音室讓每個人都能享受當創作者的樂趣。



▲錄製完畢會得到一卷專屬的卡帶。（圖／記者林明瑋攝）

店內並推出4種限定餐點，都與周杰倫有關，可以先來一份「漫步哈瓦那青醬千層麵」、配一杯「浪漫氣球玫瑰咖啡」，再以青花瓷色調的「紫藍蝶豆花米布丁」與電影《不能說的秘密》為主題的「時空秘密提拉米蘇」結尾，同時會附上對應的歌曲卡帶能邊吃邊聽，在店內味覺、聽覺、視覺一次滿足。

▲餐點從周杰倫音樂作品得來靈感，讓食物成為音樂的延伸。（圖／記者林明瑋攝）

「范特西 | CASETiFY 唱片行」從9月27日至10月8日期間限定開幕，與CASETiFY及PHANTACi門市串連，推出多種滿額贈、來店禮，N1賽車手機殼是專為此次活動推出的限時、限定款式，動感的線條搭配All The Way North字樣，充滿俐落個性，並有精裝版禮盒，都是售完為止。在演唱會門票開搶前，不妨走一趟位在台北東區的「范特西 | CASETiFY 唱片行」，感受音樂的更多可能與魅力。

▲期間限定販售的CASETiFY「 N1 賽車」手機殼、精裝版限量禮盒。



▲與CASETiFY及PHANTACi門市一起推出的贈禮，包括鑰匙圈、杯墊等。



這些也是期間限定

Café Kitsuné

以日法混血為背景的Café Kitsuné，讓世界各地都愛上小狐狸，為慶祝品牌10周年，除了推出全新的Barista Fox狐狸咖啡師Logo之外，再以濃厚的日式抹茶融入甜點與飲品，甚至在巴黎開設抹茶快閃店，10月6日前如果前往巴黎，別忘了去感受抹茶滋味，餐點在台北也同步上市，屬於秋天的餐點還有草莓巧克力拿鐵、摩卡巧克力生乳捲等，下雨、天涼，更需要小狐狸的美味餐點作伴。

ALLSAINTS

10月4日前經過桃園機場第二航廈C區，別忘了到ALLSAINTS喝一杯品牌與VWI by CHADWANG合作推出的聯名咖啡調酒，兩款特調分別為「Back to Black威士忌蘇打」及「Pink Floyd琴費士」，不管是不是飛往ALLSAINTS的故鄉倫敦，都能透過啜飲領略不羈與多樣性情。