巴黎時裝周 ／ DIOR斜背大包實用度超標　穿裸色泳裝性感運動去

▲裸色泳裝搭配流蘇裙優雅又性感、大尺寸斜背包充滿隨興與率性氣息。

記者林明瑋／綜合報導

DIOR在2025春夏巴黎時裝周發表新作，運用簡單的黑白與裸色、不拖泥帶水的線條，還有絕不容忽視的運動感，形塑出另一番DIOR女郎面貌。斜背的軟質大包一派隨興自在，實用性也極高，斜肩泳裝變換多樣穿搭，裸色與流蘇裙顯得性感耀眼，自信且氣場很足。

▲DIOR 2025春夏女裝秀。（圖／品牌提供，以下同）

DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri向來聚焦於女性的力量，經常從不同年代、地區、領域的女性身上找尋靈感，2025春夏亦然，受到Dior先生於1951年秋冬高級訂製服系列中的Amazone洋裝啟發，而Amazones正是希臘神話中亞馬遜女戰士，她也在巴黎羅浮宮參觀了古羅馬時期雕塑，女神的自主、勇敢氣質成為精神。大秀由藝術家同時也是射箭運動員的SAGG Napoli開場，舉起弓、射出箭，很有女戰士的氣勢，引領新作上場。

▲1951年秋冬高級訂製服系列中的Amazone洋裝，成為2025春夏靈感之一。



▲大尺寸的斜背包實用又很有態度。

運動是另一軸心，時裝周在巴黎在奧運、帕運結束不久後開始，DIOR女裝也注入運動輪廓，強調身體與服裝之間的連結，整個系列以黑、白為大宗，加入裸色中和，唯一的紅是一件賽車夾克，搭配著降落傘褲出場，斜肩剪裁佔了很大比例，連身泳裝以流蘇裝飾展現流動感，或配上夾克與長褲走出個性姿態，讓服裝回歸穿著的本意。

DIOR字樣變窄、加上延伸出的7條直線，成為很有運動感的標誌，出現在不少包款與服裝上，大尺寸的斜背包顯得輕鬆隨意，運動、輕旅行都適合，實用性可期，夾腳涼鞋變成靴子、球鞋也變身鏤空長靴，個性與力量在配件上也輕易可見。

看更多2025春夏系列

Loro Piana

堪稱Quite Luxury靜奢風代表之一的義大利品牌Loro Piana，正當邁入100周年之際，2025春夏亞麻為主角，透過精湛工藝演繹優雅風情，又有有趣的復古調性，爆紅的L19包以皮革與布料拼接，展現多樣變化。

▲Loro Piana L19包（左）與水桶包。

Valextra

Valextra在2025春夏推出最新研發的極致柔軟皮革「Sublime」，運用在Milano手袋、Valextra My Logo保齡球袋等款式，Milano包款更推出全新的微型尺寸，與現有的迷你、中號、大號和超大號款式，組成更完整的家族。Iside Bead手袋，包身以手工編織珠子打造，展現頂尖技術與極致工藝。

▲Valextra Milano手袋推出全新微型尺寸，相當可愛討喜。



▲Valextra以全新Sublime皮革打造的Valextra My Logo保齡球袋。



▲Valextra Iside包款做工精湛，堪稱藝術作品。



▲Valextra Vivi Hobo 手袋推出全新材質及尺寸。