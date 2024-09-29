fb ig video ETtoday search mobile

巴黎時裝周 ／ DIOR斜背大包實用度超標　穿裸色泳裝性感運動去

>

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲裸色泳裝搭配流蘇裙優雅又性感、大尺寸斜背包充滿隨興與率性氣息。

記者林明瑋／綜合報導

DIOR在2025春夏巴黎時裝周發表新作，運用簡單的黑白與裸色、不拖泥帶水的線條，還有絕不容忽視的運動感，形塑出另一番DIOR女郎面貌。斜背的軟質大包一派隨興自在，實用性也極高，斜肩泳裝變換多樣穿搭，裸色與流蘇裙顯得性感耀眼，自信且氣場很足。

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2025春夏女裝秀。（圖／品牌提供，以下同）

DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri向來聚焦於女性的力量，經常從不同年代、地區、領域的女性身上找尋靈感，2025春夏亦然，受到Dior先生於1951年秋冬高級訂製服系列中的Amazone洋裝啟發，而Amazones正是希臘神話中亞馬遜女戰士，她也在巴黎羅浮宮參觀了古羅馬時期雕塑，女神的自主、勇敢氣質成為精神。大秀由藝術家同時也是射箭運動員的SAGG Napoli開場，舉起弓、射出箭，很有女戰士的氣勢，引領新作上場。

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲1951年秋冬高級訂製服系列中的Amazone洋裝，成為2025春夏靈感之一。

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）
▲大尺寸的斜背包實用又很有態度。

運動是另一軸心，時裝周在巴黎在奧運、帕運結束不久後開始，DIOR女裝也注入運動輪廓，強調身體與服裝之間的連結，整個系列以黑、白為大宗，加入裸色中和，唯一的紅是一件賽車夾克，搭配著降落傘褲出場，斜肩剪裁佔了很大比例，連身泳裝以流蘇裝飾展現流動感，或配上夾克與長褲走出個性姿態，讓服裝回歸穿著的本意。

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

DIOR字樣變窄、加上延伸出的7條直線，成為很有運動感的標誌，出現在不少包款與服裝上，大尺寸的斜背包顯得輕鬆隨意，運動、輕旅行都適合，實用性可期，夾腳涼鞋變成靴子、球鞋也變身鏤空長靴，個性與力量在配件上也輕易可見。

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

看更多2025春夏系列

Loro Piana
堪稱Quite Luxury靜奢風代表之一的義大利品牌Loro Piana，正當邁入100周年之際，2025春夏亞麻為主角，透過精湛工藝演繹優雅風情，又有有趣的復古調性，爆紅的L19包以皮革與布料拼接，展現多樣變化。

▲Loro Piana Valextra。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana L19包（左）與水桶包。

▲Loro Piana Valextra。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana Valextra。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana Valextra。（圖／品牌提供）

Valextra
Valextra在2025春夏推出最新研發的極致柔軟皮革「Sublime」，運用在Milano手袋、Valextra My Logo保齡球袋等款式，Milano包款更推出全新的微型尺寸，與現有的迷你、中號、大號和超大號款式，組成更完整的家族。Iside Bead手袋，包身以手工編織珠子打造，展現頂尖技術與極致工藝。

▲Loro Piana Valextra。（圖／品牌提供）

▲Valextra Milano手袋推出全新微型尺寸，相當可愛討喜。

▲Loro Piana Valextra。（圖／品牌提供）
▲Valextra以全新Sublime皮革打造的Valextra My Logo保齡球袋。

▲Loro Piana Valextra。（圖／品牌提供）
▲Valextra Iside包款做工精湛，堪稱藝術作品。

▲Loro Piana Valextra。（圖／品牌提供）
▲Valextra Vivi Hobo 手袋推出全新材質及尺寸。

►巴黎時裝周／Chloé帶著波西米亞風泡泡裙、厚底鞋回歸！三宅一生紙衣炫技

►米蘭時裝周／舒淇逆齡看秀美照曝光　BV動物世界、鮮花編織包重回童年

關鍵字：

巴黎時裝周, 時裝周, DIOR, Loro Piana, Valextra

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最愛黏著老婆的三大星座男！TOP 1看似浪蕩灑脫　遇到真愛變乖乖牌

最愛黏著老婆的三大星座男！TOP 1看似浪蕩灑脫　遇到真愛變乖乖牌

以下4隻狐狸最喜歡哪一隻？測試你的野心有多大

以下4隻狐狸最喜歡哪一隻？測試你的野心有多大

最容易當豬隊友的三大星座！TOP 1優柔寡斷心思細膩　無法決策又常受影響

最容易當豬隊友的三大星座！TOP 1優柔寡斷心思細膩　無法決策又常受影響

《媽媽朋友的兒子》庭沼珉同款包包詢問度超高　上班到日常都適合 越老越多人追的三大星座！TOP 1隨歷練更沉澱　氣質大方誰能不愛 嘻哈風帶起古巴鍊流行　LV近300萬項鍊閃爆 從「舉手方式心測」看你感情狀態、隱藏人格！握拳有高度魅力超神準 先看到女人還是人臉？實測財富自由的來源 申敏兒懷孕了？機場時尚整個人腫一圈　淡粉紫澎澎襯衫是兇手 「一心多用」反而容易全盤搞砸！高效工作者的時間管理術

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面