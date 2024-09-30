孫芸芸濕髮配百萬珠寶好時髦　女兒調皮問「要不要借吹風機」

▲孫芸芸濕髮入鏡拍攝Hearts On Fire珠寶，被女兒Trinity笑稱要借她吹風機。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

時尚品味不凡的「台灣第一名媛」孫芸芸，自創同名品牌YUN YUN SUN設計首飾，示範起美國鑽石品牌Hearts On Fire新珠寶BARRE系列更具說服力，她穿上紫紅色天鵝絨露肩裝，配上濕髮、豆沙唇與古銅肌膚入鏡，相當時髦，特別是濕髮實在太顯眼，連女兒廖思惟（Trinity）都忍不住以英文留言說：「要不要跟我借吹風機？開玩笑的，好美。」





▲孫芸芸以露肩裝搭配Hearts On Fire BARRE Floating黃K金鑽石鎖骨鍊1,622,000元起，手環332,000元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸以秋冬感的紫紅色天鵝絨兩截式服裝，完美搭配Hearts On Fire靈感源自都會光影的BARRE系列珠寶，將鑽石鑲嵌於貴金屬外緣宛如霓虹倒映在剛硬的高樓上，當中上百萬元的BARRE Floating鎖骨鍊襯托她的迷人鎖骨線條，同系列圈式大耳環也相當搶鏡。

▲孫芸芸戴Hearts On Fire BARRE Floating黃K金鑽石耳環1,090,000元起，並疊戴兩款同系列鑽戒。（圖／Hearts On Fire提供）

近期孫芸芸也為GUCCI演繹秋冬新裝，選穿駝色細肩帶上衣配羊毛短褲，再披上駝色大衣，她沒忘了顯露美腿優勢，搭配深紅色亮皮長靴，瀟灑帥氣，手上則拎發想自1970年代經典包款的Blondie Ancora紅肩背包，包身裝飾獨特的圓形Interlocking G logo正是招牌特色。

▲孫芸芸示範GUCCI秋冬駝色新裝與Blondie Ancora紅肩背包110,300元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）





▲孫芸芸穿GUCCI深紅色亮皮長靴，82,200元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）