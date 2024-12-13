香奈兒藝術總監確定了！原BV設計師Matthieu Blazy接掌　明年10月看新作 

▲Matthieu Blazy接掌香奈兒藝術總監。（圖／達志影像 / 美聯社）

記者林明瑋／台北報導

短短幾個小時，兩大時尚品牌宣布人事異動，堪稱2024年底最瘋狂消息，首先是CARVEN宣布創意總監Louise Trotter卸任，接著BOTTEGA VENETA（BV）表態Matthieu Blazy離開品牌，由Louise Trotter接掌，事情還沒結束，沒多久CHANEL（香奈兒）證實Matthieu Blazy成為藝術總監，懸宕許久且不停被討論的空缺終於塵埃落定，首個系列預計在明年10月發表。

▲Louise Trotter接掌BVTTEGA VENETA。（圖／翻攝BVTTEGA VENETA IG）

Matthieu Blazy在個人IG上寫下：「To the wonderful Bottega teams , thank you for the great adventure.」（致美好的Bottega團隊，謝謝你們帶來最精彩的冒險），為他在BV的3年時光劃下句點。

1984年在巴黎出生的他，畢業於比利時布魯塞爾La Combre視覺藝術學院，時尚經歷相當扎實，Raf Simons是他的啟蒙與伯樂，在Nicolas Ghesquière時期的BALENCIAGA工作、在Maison Martin Margiela發光，任職Phoebe Philo時期的CLEINE也備受矚目。爾後相當賞識他的Raf Simons邀他進入Calvin Kelvin，雖然外在環境的問題讓這樁合作收尾黯淡，但後來加入BV，他再翻新頁，最終接下創意總監大位。

接掌香奈兒後，Matthieu Blazy將負責所有的高級訂製服、高級時裝和配飾系列，預計於2025年10月發表他的第一個系列，香奈兒首席執行主席Alain Wertheimer及全球執行長 Leena Nair也發布聲明表示：「Matthieu Blazy 是這一代最有才華的設計師之一。他的願景和才華將強化品牌的活力和我們在時尚產業的領導地位，我們相信 Matthieu Blazy 將繼續塑造未來，並譜寫香奈兒創作新篇章。」