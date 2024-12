香奈兒藝術總監確定了！原BV設計師Matthieu Blazy接掌　明年10月看新作 

▲Matthieu Blazy接掌香奈兒藝術總監。(圖/達志影像 / 美聯社)

記者林明瑋/台北報導

短短幾個小時,兩大時尚品牌宣布人事異動,堪稱2024年底最瘋狂消息,首先是CARVEN宣布創意總監Louise Trotter卸任,接著BOTTEGA VENETA(BV)表態Matthieu Blazy離開品牌,由Louise Trotter接掌,事情還沒結束,沒多久CHANEL(香奈兒)證實Matthieu Blazy成為藝術總監,懸宕許久且不停被討論的空缺終於塵埃落定,首個系列預計在明年10月發表。

▲Louise Trotter接掌BVTTEGA VENETA。(圖/翻攝BVTTEGA VENETA IG)

Matthieu Blazy在個人IG上寫下:「To the wonderful Bottega teams , thank you for the great adventure.」(致美好的Bottega團隊,謝謝你們帶來最精彩的冒險),為他在BV的3年時光劃下句點。

1984年在巴黎出生的他,畢業於比利時布魯塞爾La Combre視覺藝術學院,時尚經歷相當扎實,Raf Simons是他的啟蒙與伯樂,在Nicolas Ghesquière時期的BALENCIAGA工作、在Maison Martin Margiela發光,任職Phoebe Philo時期的CLEINE也備受矚目。爾後相當賞識他的Raf Simons邀他進入Calvin Kelvin,雖然外在環境的問題讓這樁合作收尾黯淡,但後來加入BV,他再翻新頁,最終接下創意總監大位。

接掌香奈兒後,Matthieu Blazy將負責所有的高級訂製服、高級時裝和配飾系列,預計於2025年10月發表他的第一個系列,香奈兒首席執行主席Alain Wertheimer及全球執行長 Leena Nair也發布聲明表示:「Matthieu Blazy 是這一代最有才華的設計師之一。他的願景和才華將強化品牌的活力和我們在時尚產業的領導地位,我們相信 Matthieu Blazy 將繼續塑造未來,並譜寫香奈兒創作新篇章。」