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逾21萬元的萬寶龍蛇年鋼筆藏寓意　純銀打造筆蓋上有「昂首蛇」

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▲▼Montblanc,Blancpain 。（圖／公關照）

▲萬寶龍生肖與符號系列蛇年限量款512鋼筆，214,300元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）自2015年起推出「生肖與符號」系列鋼筆，由農曆新年生肖的「生肖傳說」，以及致敬東方神話傳說生物的「尋龍之旅」等2大主題組成，2025年延續美好傳統，發表以Ag925純銀製作的「生肖與符號」系列蛇年限量版鋼筆，要價超過21萬元，部分燻黑與拋光處理的筆蓋雕有一隻纏繞在竹樹上昂起頭的蛇，象徵幸福與成功，而筆身的獨特圖案源自於代表吉祥的中國結，每一個小細節都蘊藏祝福寓意，品牌同時推出蛇年筆記本、墨水與袖扣可配成套。

▲▼Montblanc,Blancpain 。（圖／公關照）

▲萬寶龍生肖與符號系列尋龍之旅應龍限量款88鋼筆，785,800元。

而華人世界鍾愛的龍，於萬寶龍尋龍之旅系列有完美詮釋，新作應龍限量款88鋼筆靈感源自於能降甘霖、象徵春天且常與青色相連的應龍，因此筆身由深綠色漸變成祖母綠色襯托龍身，搭配浮雕龍首的筆蓋，最特別的是筆尖飾有「虹」字符號，象徵雨過天晴；更奢華的版本為限量8鋼筆，筆蓋和筆身呈現手工鐫刻的龍圖案，並點綴著綠色沙弗萊石、帕拉依巴碧璽，以及形狀不一的藍色托帕石，背景則為祥雲圖案，筆蓋頂部則鑲有萬寶龍標誌形狀的鑽石。

▲▼Montblanc,Blancpain 。（圖／公關照）

▲萬寶龍生肖與符號系列尋龍之旅限量款8鋼筆，鑲嵌綠色沙弗萊石、帕拉依巴碧璽，以及形狀不一的藍色托帕石。

▲▼Montblanc,Blancpain 。（圖／公關照）

▲萬寶龍生肖與符號系列蛇年50ml墨水瓶，1,400元。

▲▼Montblanc,Blancpain 。（圖／公關照）

▲萬寶龍生肖與符號系列蛇年#146筆記本，2,800元。

瑞士名錶Blancpain則連續14年打造Villeret中華年曆腕錶慶祝農曆新年，複雜的中華年曆與公曆日期和月相持續運行，但12時視窗的主角換成了蛇，並搭配綠色大明火琺瑯面盤與45.2毫米鉑金錶殼，而翻到背面欣賞，則可見機芯22K白金自動盤上，精雕栩栩如生的蛇，旁點綴1顆天然紅寶石和「乙巳」年字樣雕刻紀念蛇年，全球限量50只。

▲▼Montblanc,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain推出限量50只的Villeret中華年曆腕錶蛇年款，2,831,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）

▲▼Montblanc,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain於自動盤上雕刻生肖蛇，並在旁鑲1顆天然紅寶石和「乙巳」年字樣雕刻。

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關鍵字：

Montblanc, 萬寶龍, Blancpain, 蛇年

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