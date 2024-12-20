風Luxury／艾美獎日裔視后鑽錶太閃　卡地亞精巧設計優雅耐看

▲以《幕府將軍》奪得艾美獎最佳女主角獎的澤井杏奈成為卡地亞品牌大使。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

紐西蘭出生的日本裔女星澤井杏奈（Anna Sawai），今年以Disney+戲劇《幕府將軍》坐上艾美獎視后寶座，成為第一位獲得此殊榮的亞裔演員，她出色的演出吸引卡地亞（Cartier）目光，簽下她當品牌大使，並由她於歲末之際演繹一系列精巧鑽錶，為聖誕佳節與跨年等節慶場合提供穿搭點子。





▲卡地亞雪花式鋪鑲鑽石的八邊形面盤雙排錶鍊錶。

澤井杏奈身穿一襲露肩黑色禮服，自信的手插著腰，手腕上閃閃發光正是八角形錶殼搭配採用靈動自如鉸接結構的雙排錶鍊腕錶，面盤以雪花式鑲嵌美鑽，結合9個刻面的藍寶石水晶鏡面，就像一顆璀璨奪目的寶石；她再換上亮橘色褲裝，有點性感也有點帥氣，配上開口手環設計的Reflection de Cartier腕錶再適合不過，鏤空結構與鏡面拋光金質飾面相結合繞成手環，頂端則各為錶盤與鏡面，兩者兩兩相對也相互映照，展現個性美。

▲澤井杏奈穿亮眼的橘色褲裝搭配卡地亞Reflection de Cartier腕錶。





▲卡地亞開口式手環設計的Reflection de Cartier腕錶，呈現錶盤與鏡面兩兩相對模樣。

卡地亞風格多元，Art Deco裝飾藝術風格是品牌重要的DNA，一款八邊形錶殼搭配方形面盤、刻面切割藍寶石水晶鏡面的鑽錶，運用三角形粒紋鑲嵌和下垂式鑲嵌為幾何圖案組成的柔軟鍊帶點綴耀眼鑽石，致敬裝飾藝術風格；而不少藏家熟悉的橢圓形鑽錶Baignoire，推出鑽石線條一分為二的新作，雪花式鑲嵌鑽石面盤延伸出兩條不同切工的寶石鋪鑲而成平行線條作為錶鍊，每一款具時間顯示的珠寶錶也是華美手鍊。

▲卡地亞致敬裝飾藝術風格鑽錶，錶鍊由幾何圖案組成。





▲卡地亞Baignoire腕錶的面盤運用雪花式鑲嵌，兩條不同切工的寶石鋪鑲而成平行線條優雅延伸。

義大利珠寶品牌DAMIANI以含羞草為靈感打造的Mimosa系列鑽錶，也推出全鑽的奢華版本，共鑲有374顆總重約14.67克拉鑽石，有趣的是每一顆鑽石看似不規則錯落排列，其實整體設計和諧優雅，於歡慶佳節的派對穿戴，必定成為矚目焦點。







▲DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草18K白金高級珠寶全鑽腕錶， 3,350,000元。（圖／Damiani提供）