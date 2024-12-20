fb ig video ETtoday search mobile

風Luxury／艾美獎日裔視后鑽錶太閃　卡地亞精巧設計優雅耐看

>

▲▼ Cartier jewelry watch 。（圖／公關照）

▲以《幕府將軍》奪得艾美獎最佳女主角獎的澤井杏奈成為卡地亞品牌大使。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

紐西蘭出生的日本裔女星澤井杏奈（Anna Sawai），今年以Disney+戲劇《幕府將軍》坐上艾美獎視后寶座，成為第一位獲得此殊榮的亞裔演員，她出色的演出吸引卡地亞（Cartier）目光，簽下她當品牌大使，並由她於歲末之際演繹一系列精巧鑽錶，為聖誕佳節與跨年等節慶場合提供穿搭點子。

▲▼ Cartier jewelry watch 。（圖／公關照）

▲卡地亞雪花式鋪鑲鑽石的八邊形面盤雙排錶鍊錶。

澤井杏奈身穿一襲露肩黑色禮服，自信的手插著腰，手腕上閃閃發光正是八角形錶殼搭配採用靈動自如鉸接結構的雙排錶鍊腕錶，面盤以雪花式鑲嵌美鑽，結合9個刻面的藍寶石水晶鏡面，就像一顆璀璨奪目的寶石；她再換上亮橘色褲裝，有點性感也有點帥氣，配上開口手環設計的Reflection de Cartier腕錶再適合不過，鏤空結構與鏡面拋光金質飾面相結合繞成手環，頂端則各為錶盤與鏡面，兩者兩兩相對也相互映照，展現個性美。

▲▼ Cartier jewelry watch 。（圖／公關照）

▲澤井杏奈穿亮眼的橘色褲裝搭配卡地亞Reflection de Cartier腕錶。

▲▼ Cartier jewelry watch 。（圖／公關照）

▲卡地亞開口式手環設計的Reflection de Cartier腕錶，呈現錶盤與鏡面兩兩相對模樣。

卡地亞風格多元，Art Deco裝飾藝術風格是品牌重要的DNA，一款八邊形錶殼搭配方形面盤、刻面切割藍寶石水晶鏡面的鑽錶，運用三角形粒紋鑲嵌和下垂式鑲嵌為幾何圖案組成的柔軟鍊帶點綴耀眼鑽石，致敬裝飾藝術風格；而不少藏家熟悉的橢圓形鑽錶Baignoire，推出鑽石線條一分為二的新作，雪花式鑲嵌鑽石面盤延伸出兩條不同切工的寶石鋪鑲而成平行線條作為錶鍊，每一款具時間顯示的珠寶錶也是華美手鍊。

▲▼ Cartier jewelry watch 。（圖／公關照）

▲卡地亞致敬裝飾藝術風格鑽錶，錶鍊由幾何圖案組成。

▲▼ Cartier jewelry watch 。（圖／公關照）

▲卡地亞Baignoire腕錶的面盤運用雪花式鑲嵌，兩條不同切工的寶石鋪鑲而成平行線條優雅延伸。

義大利珠寶品牌DAMIANI以含羞草為靈感打造的Mimosa系列鑽錶，也推出全鑽的奢華版本，共鑲有374顆總重約14.67克拉鑽石，有趣的是每一顆鑽石看似不規則錯落排列，其實整體設計和諧優雅，於歡慶佳節的派對穿戴，必定成為矚目焦點。

▲▼ Cartier jewelry watch 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草18K白金高級珠寶全鑽腕錶， 3,350,000元。（圖／Damiani提供）

►《影后》詹懷雲百萬卡地亞行頭時髦極了　有感而發「謝謝自己」

► 卡地亞節慶LINE貼圖免費載還有小禮物　美洲豹、門僮圖案俏皮

關鍵字：

Cartier, 卡地亞, 澤井杏奈, Damiani

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸公司倉庫變秀場露纖腰　亮500萬勞力士閃爆

孫芸芸公司倉庫變秀場露纖腰　亮500萬勞力士閃爆

NewJeans鬧翻老東家精品合作照接　Danielle成歐米茄之友

NewJeans鬧翻老東家精品合作照接　Danielle成歐米茄之友

宋慧喬低調黑裝露一手霸氣　317萬鑽石手環襯女神氣勢

宋慧喬低調黑裝露一手霸氣　317萬鑽石手環襯女神氣勢

六月送李易LV帽配暖心卡片　吐金句「精品，治腰痛」 《小精靈》遊戲躍上CASIO　聯名錶勾童年回憶、價格好親民 李俊昊伯爵全球唯一的千萬耳環當胸針　流露貴公子氣息帥爆 朴信惠與媽媽笑起來一模一樣　母女都是愛馬仕擁護者 卡蒂B「土豪炫富」無極限　千萬愛馬仕、AP錶、Tiffany珠寶戴好戴滿 妮可基嫚與小鮮肉談禁忌之戀　穿浪漫花卉裝宣傳迷死人 郭雪芙聖誕節隨洋男友遊歐洲　喜孜孜串Pandora手鍊送另一半

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面