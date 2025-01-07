營養師揭露日本人長壽「飲食習慣」　味噌、納豆是餐桌主角

▲日本人飲食較為清淡。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

2023年日本女性平均壽命高達87.14歲，居於世界第一，日本人不僅是長壽，肥胖率更是全球最低，營養師高敏敏剖析日本人的日常飲食習慣，跟著一起做，越活越健康。

#愛吃深海魚

日本上的餐桌上一定少不了魚，根據資料發現，日本人每人每年平均的魚類攝取量高達100多公斤，而魚類的Omega-3對於疏通心血管、預防心臟病有很好的效果，更可以維持腦部的健康活力。

#餐餐7分飽

去日本的居酒屋發現，大家桌上的食物其實並不多，大多數都是一桌叫個2-3盤菜慢慢的吃，這種不飢餓、吃不撐的狀態，可以預防肥胖，同時減輕腸胃負擔，也可以避免吃進過多的熱量，導致慢性病找上門。

#飲食多樣化

日本飲食的另一大特色是注重食材多樣性，搭配豐富且均衡、確保每餐攝取多種植化素，而植化素本身就有對抗自由基、抗老化、抗癌抗炎的功效。

#少油少調味

日本飲食講究低油脂，常用蒸、煮、生食的方式保留食材原味，即使沙拉也只用少量橄欖油、鹽和芝麻調味，避免過度加工和多餘脂肪攝取，這樣的飲食方式可以減少心血管負擔、預防慢性病和肥胖。

#愛吃豆類

味噌、納豆、豆腐、醬油等大豆製品是日本餐桌的主角，富含植物蛋白、膳食纖維和益生菌可以幫助抗癌、預防慢性疾病和肥胖，其中豐富的膳食纖維、益生菌也有助於腸道健康。

#常走路

除了飲食習慣外，日本人也特別能走路，這種習慣讓日本人保持苗條的體態，也可以避免肌少症，進一步避免肥胖。

►營養師曝橘子營養5大好處 連「白絲」一起吃進肚更健康

►營養師教吃「橘色食物」 豐富β-胡蘿蔔素能預防眼睛病變