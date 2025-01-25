張韶涵同功能AP錶喜歡就包下3只　千萬名錶寵自己

▲張韶涵穿BALENCIAGA白色褲裝搭AP皇家橡樹系列雙擺輪鏤空腕錶精鋼款。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌手張韶涵近幾年將事業重心轉往大陸，2024年是她歌手生涯20周年，到去年底演唱會已累積至113場，事業堪稱大豐收，她荷包賺滿滿也捨得寵愛自己，名錶收藏頗具規模，光是瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼）搭載3132機芯的皇家橡樹系列雙擺輪鏤空腕錶，她就包下至少3只，3款總值近千萬元的相同功能錶款差異只在於錶殼材質、尺寸，足見她的豪氣。





▲AP皇家橡樹系列雙擺輪鏤空腕錶41mm精鋼款，2,466,000元。（圖／AP提供）

▲張韶涵還擁有AP皇家橡樹系列雙擺輪鏤空腕錶37mm玫瑰金款。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

▲AP皇家橡樹系列雙擺輪鏤空腕錶37mm玫瑰金款，2,911,000元。（圖／AP提供）

張韶涵總愛在演唱會前彩排時，露一手名錶品味，她對於AP錶愛不釋手，最常戴AP將兩個擺輪和游絲裝置固定在同一個軸心上以加強機芯穩定度的皇家橡樹系列雙擺輪鏤空腕錶，曾亮相的款式包括41mm不鏽鋼款、37mm玫瑰金款，以及錶圈鑲嵌排列成彩虹色調彩色寶石且錶殼、鍊帶以霜金工藝裝飾的貴氣版彩虹錶圈雙擺輪霜金鏤空腕錶。此外，她也擁有AP皇家橡樹系列萬年曆陶瓷腕錶，配上褲裝帥氣有型。





▲張韶涵戴AP皇家橡樹系列彩虹錶圈的雙擺輪霜金鏤空腕錶。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）





▲AP皇家橡樹系列雙擺輪霜金鏤空腕錶37mm玫瑰金款，錶圈彩色寶石以彩虹色調排列，約4,330,000元。（圖／AP提供）





▲張韶涵以俏麗黑裝搭配AP皇家橡樹系列萬年曆陶瓷腕錶。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）





▲AP皇家橡樹系列萬年曆陶瓷腕錶，約5,080,000元。（圖／AP提供）

從張韶涵的選錶可發現她對設計俐落的中性風格錶款情有獨鍾，「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）休閒運動錶款Aquanaut系列她已曝光2只錶，曾戴過藍色款白金材質Aquanaut自動上鍊錶，以及此系列第一款計時腕錶Ref.5968飛返計時碼錶；勞力士（Rolex）也是她的心頭好，還購入經過改裝的Cosmograph Daytona腕錶。





▲張韶涵穿Miu Miu服裝搭配PP Aquanaut系列Ref.5968飛返計時碼錶。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）





▲張韶涵戴的PP Aquanaut系列Ref.5968飛返計時碼錶，1,813,000元。（圖／翻攝Patek Philippe官網）





▲張韶涵穿Dior連身褲裝搭配改裝的勞力士Cosmograph Daytona腕錶。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

除了大眾耳熟能詳的名錶品牌，張韶涵還鎖定收藏家夢幻品牌—德國名錶朗格（A.LANGE & SOHNE），經常戴著品牌重返錶壇的代表作LANGE 1，具偏心錶盤與大日期顯示，機芯則集合德國製錶傳統元素如3/4夾板、螺絲固定黃金套筒等特色；當然時尚新品也不能錯過，香奈兒（CHANEL）結合耳機與智慧型手機連接功能的PREMIÈRE SOUND項鍊錶去年一上市，她立刻納為珍藏了。





▲張韶涵戴香奈兒507,000元兼具耳機功能的PREMIÈRE SOUND項鍊錶，搭配德國名錶朗格經典之作LANGE 1腕錶。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）