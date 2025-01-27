包開箱／趙露思、寧藝卓都愛Versace保齡球包！Y2K風搭美杜莎掛飾超燒

記者鮑璿安／綜合報導

時序來到2025春夏時節，有哪顆備受矚目的全新包款亮相呢？首次曝光於2025春夏時裝秀的Versace Tag 保齡球單肩包款，可說是擁有熱門討論度，陸續被品牌大使趙露思、南韓女團aespa成員NingNing 寧藝卓演繹，擁有可愛柔軟的廓形，相當值得入手！





▲首次曝光於2025春夏時裝秀的Versace Tag 保齡球單肩包款，可說是擁有熱門討論。（圖／品牌提供）



Versace Tag保齡球單肩包首次亮相於品牌2025春夏系列，選用超柔軟的納帕皮革精心打造，無論觸感和廓形都十分療癒舒適，包身設計簡約而不失細節，金屬 Versace 標誌和經典 Medusa 金屬飾件的點綴，賦予包包獨特的品牌識別度，將經典符碼一次匯集，格外具有張力。而呼應時下的Y2K掛飾潮流，La Medusa 串飾和Medusa Fluffy 鑰匙圈吊飾，則帶來數之不盡的自我表達方式，可為包款彰顯疊搭態度。





▲去年趙露思帶著愛犬飛抵米蘭，她身穿水藍色印花洋裝現身品牌2025春夏秀場上，當時就肩背上Versace Tag保齡球單肩包掀起話題。（圖／品牌提供）

去年9月全球品牌大使趙露思帶著愛犬飛抵米蘭，她身穿水藍色印花洋裝現身品牌2025春夏秀場上，當時就肩背上Versace Tag保齡球單肩包掀起話題，搶在大秀發表時刻亮相。而NingNing 寧藝卓則是在最近的機場造型中演繹，一身全黑休閒造型， Versace Tag黑色款式與許多可愛掛飾相佐，格外具有個人特質。除了黑白色的基礎款式之外，包款也推出了充滿春夏時節歡愉氣息的糖果色調，像是粉色、檸檬黃等淺色調，也是極佳之選。

同時，Gucci經典Blondie手袋終於在2025早春系列宣告回歸，這股巨大的70年代復古影響力正在蔓延，相信已經聽見不少品牌愛好者的歡呼，創意總監Sabato De Sarno將標誌性的雙G標誌重新解讀，注入現代流行視角，為品牌再創巔峰之作。Gucci Blondie的核心要素莫過於中央的雙G Logo，致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字的縮寫，形成倒立相扣的圓圈結構，點綴在包身中央，部分款式則搭配上手把，帶出品牌強而有力的馬術文化，形成濃濃的復古意涵。配色方面也有革新，同時換上了新Gucci時代代表性的「Ancora」酒紅色，迷人之中帶點慵懶個性，也提供焦糖色、黑色皮革，繼續訴說著Sabato的流行經典。





▲雙G Logo致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字縮寫，形成倒立相扣的圓圈結構，點綴在包身中央。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie老花迷你肩背包。NT$94,500。（圖／品牌提供）





▲GUCCI Blondie酒紅色相機包，NT$94,500。（圖／品牌提供）







▲GUCCI Blondie麂皮墨綠色肩背包M號，NT$126,000。（圖／品牌提供）