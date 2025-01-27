fb ig video ETtoday search mobile

包開箱／趙露思、寧藝卓都愛Versace保齡球包！Y2K風搭美杜莎掛飾超燒

>

記者鮑璿安／綜合報導

時序來到2025春夏時節，有哪顆備受矚目的全新包款亮相呢？首次曝光於2025春夏時裝秀的Versace Tag 保齡球單肩包款，可說是擁有熱門討論度，陸續被品牌大使趙露思、南韓女團aespa成員NingNing 寧藝卓演繹，擁有可愛柔軟的廓形，相當值得入手！

▲▼包開箱。（圖／品牌提供）

▲▼包開箱。（圖／品牌提供）

▲▼包開箱。（圖／品牌提供）

▲首次曝光於2025春夏時裝秀的Versace Tag 保齡球單肩包款，可說是擁有熱門討論。（圖／品牌提供）

Versace Tag保齡球單肩包首次亮相於品牌2025春夏系列，選用超柔軟的納帕皮革精心打造，無論觸感和廓形都十分療癒舒適，包身設計簡約而不失細節，金屬 Versace 標誌和經典 Medusa 金屬飾件的點綴，賦予包包獨特的品牌識別度，將經典符碼一次匯集，格外具有張力。而呼應時下的Y2K掛飾潮流，La Medusa 串飾和Medusa Fluffy 鑰匙圈吊飾，則帶來數之不盡的自我表達方式，可為包款彰顯疊搭態度。

▲▼包開箱。（圖／品牌提供）

▲去年趙露思帶著愛犬飛抵米蘭，她身穿水藍色印花洋裝現身品牌2025春夏秀場上，當時就肩背上Versace Tag保齡球單肩包掀起話題。（圖／品牌提供）

去年9月全球品牌大使趙露思帶著愛犬飛抵米蘭，她身穿水藍色印花洋裝現身品牌2025春夏秀場上，當時就肩背上Versace Tag保齡球單肩包掀起話題，搶在大秀發表時刻亮相。而NingNing 寧藝卓則是在最近的機場造型中演繹，一身全黑休閒造型， Versace Tag黑色款式與許多可愛掛飾相佐，格外具有個人特質。除了黑白色的基礎款式之外，包款也推出了充滿春夏時節歡愉氣息的糖果色調，像是粉色、檸檬黃等淺色調，也是極佳之選。

▲▼包開箱。（圖／品牌提供）

▲▼包開箱。（圖／品牌提供）

▲▼包開箱。（圖／品牌提供）

▲▼包開箱。（圖／品牌提供）

▲▼包開箱。（圖／品牌提供）

同時，Gucci經典Blondie手袋終於在2025早春系列宣告回歸，這股巨大的70年代復古影響力正在蔓延，相信已經聽見不少品牌愛好者的歡呼，創意總監Sabato De Sarno將標誌性的雙G標誌重新解讀，注入現代流行視角，為品牌再創巔峰之作。Gucci Blondie的核心要素莫過於中央的雙G Logo，致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字的縮寫，形成倒立相扣的圓圈結構，點綴在包身中央，部分款式則搭配上手把，帶出品牌強而有力的馬術文化，形成濃濃的復古意涵。配色方面也有革新，同時換上了新Gucci時代代表性的「Ancora」酒紅色，迷人之中帶點慵懶個性，也提供焦糖色、黑色皮革，繼續訴說著Sabato的流行經典。

▲▼gucci。（圖／品牌提供）

▲雙G Logo致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字縮寫，形成倒立相扣的圓圈結構，點綴在包身中央。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie老花迷你肩背包。NT$94,500。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie酒紅色相機包，NT$94,500。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie麂皮墨綠色肩背包M號，NT$126,000。（圖／品牌提供）

►小S撞鞋TWICE多賢耍辣！超短裙配MK及膝長靴曬逆天長腿曲線

►宋雨琦、蔡詩芸拎FENDI小怪獸包超燒！「人氣大眼睛」回歸春節必收

 

關鍵字：

包開箱, 包款, Versace, 2025春夏, Y2K, 超柔軟

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

柴柴看到蜜蜂一腳踩下去...結果腫起來變掰咖

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「大馬最美千金」柏金包當媽媽包　愛馬仕千萬「天花板」包是日常

「大馬最美千金」柏金包當媽媽包　愛馬仕千萬「天花板」包是日常

盤點蛇年限定鞋！Nike中國結上腳超討喜　Onitsuka Tiger絕美薄底鞋必收

盤點蛇年限定鞋！Nike中國結上腳超討喜　Onitsuka Tiger絕美薄底鞋必收

財運爆棚居家整理秘訣！4 Tips養植物、放什麼都要小心

財運爆棚居家整理秘訣！4 Tips養植物、放什麼都要小心

「5個方法」為你招來好人緣　新年貴人相助運勢自然旺！ 最適合愛情長跑星座Top 3 ！第一名從一而終　認定了就是一輩子 寶璣用上2項老工藝造蛇年錶　Franck Muller連錶殼都是蛇曲線 2024鞋款榜單揭曉！Nike掉出前十、「年度神鞋」擊敗愛迪達薄底鞋奪冠 快速鏟肉！女星間相傳的「小黃瓜減重法」　大吃大喝後超管用 孫芸芸愛女戒指一戴40萬　貴氣千金卡地亞、CHAUMET鑽戒戴牢牢 張韶涵「錶王」收藏再+1　133萬綠面方錶優雅上手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面