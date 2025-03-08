巴黎時裝周 ／ DIOR馬鞍包配珍珠鍊帶好美　J'adore Dior標語T恤驚喜回歸

▲DIOR在巴黎時裝周舉辦2025秋冬秀。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／綜合報導

DIOR在巴黎時裝周發表2025秋冬女裝，被稱為「DIOR小公主」的品牌大使Jisoo果然備受寵愛，身上的荷葉裙裝是2025秋冬系列，也就是當她進場時秀根本還沒開始，最新設計已經早一步由她亮相。新系列靈感來自1928年的著名小說《Orlando: A Biography》（奧蘭多），服裝講究歷史與工藝，細膩且華麗，熱賣的經典Saddle馬鞍包換上珍珠鍊帶，美麗無比。

▲Jisoo穿和秀上同系列的DIOR 2025秋冬服裝看秀。



▲SEVENTEEN珉奎是DIOR 2025秋冬秀嘉賓。

▲DIOR 2025秋冬秀開場，鞦韆上寫著「Once upon a time」。

2025秋冬從寫著「Once upon a time」的盪鞦韆開場，似是訴說著流轉時光中的某一些片刻，創意總監Maria Grazia Chiuri透露這是他最喜歡的秀場時刻之一，透過這個橋段，串起《奧蘭多》故事中穿越16世紀到20世紀初的時空、以男性與女性身份存在的角色，探討性別、時尚等等的關聯與故事，同時融入品牌歷史，重新詮釋多名前任設計師的經典之作。

▲可拆式荷葉領從小說《奧蘭多》得到想法。



▲白襯衫從前創意總監Gianfranco Ferré的作品得來靈感。



▲前創意總監John Galliano經典的「J‘adore Dior」標語T恤，以新樣貌重現。

白襯衫呼應了前創意總監Gianfranco Ferré的建築架構，可拆卸荷葉邊領從《奧蘭多》而來，用現代手法讓穿搭更靈活、呈現個人特質，也反映時尚不受性別與時代限制的概念。另一個話題是John Galliano時期的「J’adore Dior」標語T恤重新登場，加入蕾絲、皮草，回溯過往的符碼也成就新樣貌。

▲《奧蘭多》故事橫跨16世紀到20世紀初，DIOR在服裝中表現過去貴族的意象。



▲花朵圖案天鵝絨刺繡，展現精湛工藝，馬鞍包也是相同面料。

服裝的布料與細節也值得探究，錦緞刻劃出貴氣樣貌，天鵝絨提花（Velvet jacquard）重現1950年代機器織出的華美布料，刺繡結合了歷史元素與裝飾，運用古老的工藝完成，並加入珍珠更顯細緻優雅，黑色天鵝絨緞帶搭配巴洛克珍珠為裙裝增添層次，輕盈的透明襯衫與極具份量感的黑色毛氈大衣並置，流露剛柔並濟的美學。

▲大量的刺繡、蕾絲，優雅至極。

各式包款是另一主角，呼應了2025秋冬主題，經典的Lady Dior黛妃包材質較過往柔軟，Saddle馬鞍包除了包身材質的變化，採用裝飾著珍珠的鍊帶，散發典雅華美氣息，Book Tote托特包用提花表現舊時貴族的古典雅緻，還有兩側束起的手袋，像錦囊一般，有刺繡珠飾設計，也有編織與流蘇的率性款式，展現多樣個性。

▲馬鞍包換上珍珠鍊帶，華美精緻。



▲黛妃包變得柔軟。



▲Book Tote每一季都有新圖案。



▲包包兩側收起，包身的刺繡與珠飾相當細膩。



▲編織與流蘇展現率性氛圍。



▲2025秋冬有不少大包。

行程滿檔的Jisoo在DIOR秀之後，參加了在巴黎羅浮宮舉辦的Le Grand Dîner du Louvre慈善晚宴，接著又飛到新加坡快閃宣傳，而除了代言DIOR，她也在2024年秋季成為美國休閒品牌TOMMY HILFIGER代言人，近期發布了最新的春季形象照，Jisoo表示穿上TOMMY HILFIGER感到舒適、自信：「我喜歡能迅速融入我日常生活的每一件單品，確保我在任何時刻都能自在地表達自我。」

▲Jisoo為TOMMY HILFIGER拍攝春季形象照。