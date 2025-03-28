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亮珠寶／Tiffany聯手菲董激出新火花　大溪地珍珠配尖刺氣勢非凡

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▲▼Tiffany,潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K玫瑰金鑽石與大溪地珍珠手鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶品牌跨界合作予人耳目一新的感受，Tiffany & Co.與身兼歌手、音樂製作人與LV（Louis Vuitton，路易威登）男裝創意總監等多重身分的Pharrell Williams（菲董）共同創作的Tiffany Titan by Pharrell Williams系列即是最佳代表，近日迎來第三篇章，接續上一回引入淡水珍珠的設計，此次採用色澤深邃的大溪地養殖珍珠，且珍珠尺寸超過11毫米，戴起來更有氣勢。

▲▼Tiffany,潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K玫瑰金鑽石與大溪地珍珠項鍊。

Tiffany Titan by Pharrell Williams系列的主題圖案取材自希臘海神波塞頓的三叉戟，搭配圓弧的鍊結激盪出衝突美感，5款新作包括鍊墜、耳環、項鍊、手鍊和戒指，均選用產自法屬玻里尼西亞的大溪地珍珠，特色是養殖時間至少18個月，長時間使珍珠層累積至適當厚度，展現灰色珍珠體還帶有綠或紫色暈彩，與Tiffany打造的尖刺圓環交錯排列，展現個性魅力。
▲▼Tiffany,潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K玫瑰金鑽石與大溪地珍珠耳環。

▲▼Tiffany,潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K玫瑰金鑽石與大溪地珍珠戒指。

另一新作Titan Setting則彰顯美鑽風采，巧妙之處在於Titan Setting無需任何鑲爪或鑲邊，將鑽石托高至鑲座之上的Floeting®台面，因此從頂部欣賞看不見任何金屬，鑽石宛如懸浮於半空中，Tiffany & Co.將此獨特的鑲嵌方式應用在鑽石鍊墜、耳環和戒指，當中嵌套式耳環搭配可恣意轉換成不同佩戴方式，隨心將耳環的「外套」穿上或卸下，華麗或極簡風格由自己掌握。

▲▼Tiffany,潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲Titan Setting系列鉑金與鈦合金鑽石戒指。

▲▼Tiffany,潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲Titan Setting系列鉑金與鈦合金鑲嵌鑽石嵌套式耳環。

日本珠寶品牌MIKIMOTO近幾年也屢屢給藏家驚喜，近期與高端銀飾品牌Chrome Hearts攜手創作耳環、長短項鍊、手鍊和胸針等11件作品，融合MIKIMOTO優雅珍珠與Chrome Hearts個性圖騰，激盪出時髦火花，讓走在潮流尖端的潘瑋柏搶在第一時間就入手長項鍊，而且收藏了2款，包括奧斯卡影后楊紫瓊於發表會所戴的華麗長鍊，他配上桃紅西裝相當出色。

▲▼Tiffany,潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏佩戴MIKIMOTO與高端銀飾品牌Chrome Hearts聯名珍珠項鍊。（圖／翻攝willpan23 IG）

▲▼Tiffany,潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏對精品瞭若指掌，第一時間就收藏MIKIMOTO與Chrome Hearts聯名項鍊。（圖／翻攝willpan23 IG）

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關鍵字：

亮珠寶, Tiffany, Chrome Hearts, MIKIMOTO, 潘瑋柏

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