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曾敬驊想穿大紅色越野鞋！鬼塚虎高性能系列來了　戶外活動也能很潮

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記者林明瑋／台北報導

講到Onitsuka Tiger（鬼塚虎），一定會和潮流連在一起，穿上就能讓造型有特色，現在更跨足性能鞋領域，針對越野、跑步、籃球推出不同鞋款，但不因此犧牲外型，時髦搶眼還是必須，以單一的純色打造，相當吸睛。曾敬驊為全新ULTI RS™系列站台，雖然腳上是黑鞋，但他對紅、桃紅等鮮豔款式也很有興趣，而且不一定要運動才能穿，「我覺得可以搭配正裝，變得休閒」。

▲鬼塚虎 曾敬驊。（圖／品牌提供）

▲鬼塚虎 曾敬驊。（圖／品牌提供）

▲曾敬驊穿同花色的襯衫與短褲，搭配黑色TIGTRAIL™ RS鞋款。

ULTI RS™系列希望將城市與戶外、日常生活與運動之間的界線打破，一雙鞋可以適合多種場合與活動，具機能性同時又很潮，先鋒部隊是3月28日上市、融合越野鞋的TIGTRAIL™ RS鞋款，經過品牌的運動科學中心研發，讓鞋款有最好的表現，鞋面為半透明與開放式網布，鞋後跟搭載避震緩衝的GEL™（亞瑟膠）科技，中底為高密度泡棉，搭配菱形結構鞋底，防滑性、抓地力都強。

▲鬼塚虎 曾敬驊。（圖／品牌提供）

▲曾敬驊覺得TIGTRAIL™ RS穿起來相當舒適，而且容易搭配。

曾敬驊認為TIGTRAIL™ RS舒適好穿，而且很百搭，可以輕鬆地展現個性，簡單的T恤或襯衫、一條寬褲，就可以完成整體造型，TIGTRAIL™ RS鞋款有曜石黑、經典白、烈焰紅、水泥灰等顏色可以挑選，加上新的虎爪紋，流露巧思，他說：「除了今天穿的黑色，顏色比較跳的我也很喜歡，以前不敢穿，現在覺得可以接受。」

▲鬼塚虎 曾敬驊。（圖／品牌提供）

▲鬼塚虎 曾敬驊。（圖／品牌提供）

▲鬼塚虎 曾敬驊。（圖／品牌提供）

▲TIGTRAIL™ RS結合越野功能，兼顧外型與機能性，7,580元。

3月底首發以越野鞋為概念的TIGTRAIL™ RS鞋款，今年秋季則有以跑鞋發想的TIGRUN™ RS，以及從籃球鞋而來的TIGCOURT™ RS，同樣都採整雙單色設計，比起TIGTRAIL™ RS更多了黃色、桃紅色，無論在城市中或者走到戶外，上班或是運動都非常適合。

▲鬼塚虎 曾敬驊。（圖／品牌提供）

▲ULTI RS™系列鞋款，皆以單一純色設計，相當搶眼。

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薄底鞋家族T-Toe近來大受歡迎，走在街上隨時都能看到有人穿著，今年春天推出許多新配色，女生款包括柔美的粉藍、粉紅等柔霧調，或是野性十足的動物紋，男生款則有以白色為基調的設計，也有充滿adidas Originals風格的藍、深色丹寧，各自展現不同魅力。

▲鬼塚虎 曾敬驊。（圖／品牌提供）

▲鬼塚虎 曾敬驊。（圖／品牌提供）

▲鬼塚虎 曾敬驊。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

鬼塚虎, Onitsuka Tiger, 曾敬驊

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