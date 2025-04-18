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UCC打造阿里山精品咖啡　Ninety Plus推微批次稀有豆

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▲UCC推出阿里山精品咖啡。（圖／品牌提供）

▲UCC推出阿里山精品咖啡。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

精品咖啡市場在台持續升溫，兩大品牌近期不約而同推出高端系列商品，各自以不同產地與處理手法，詮釋對精品咖啡的極致追求。台灣UCC攜手阿里山「優遊吧斯」咖啡莊園，推出全新「阿里山三韻味」系列，強調在地契作與多元風味處理，而來自巴拿馬的Ninety Plus則帶來極稀少產量的「Estate Reserve」系列，主打限量、客製化及國際精品等級的味覺體驗。

▲UCC推出阿里山精品咖啡。（圖／品牌提供）

迎接品牌成立40週年，台灣UCC正式與阿里山「優遊吧斯」咖啡莊園簽訂契作合作，推出以三種處理法（日曬、水洗、蜜處理）打造的「阿里山三韻味」系列咖啡。此次合作不僅確保原豆來源穩定，也深化品牌對在地農業支持與產業升級的承諾。

阿里山地區因中高海拔、雲霧與泉水灌溉等自然條件，被認為是優質咖啡產地之一，優遊吧斯莊園更是全台唯一通過國際雨林聯盟認證的咖啡場域。

▲UCC推出阿里山精品咖啡。（圖／品牌提供）

「阿里山三韻味」系列透過不同處理手法，展現多樣化的風味特性。例如日曬款有果乾、甜橙與紅糖的厚實調性；水洗版本則呈現桃李果香與鐵觀音茶韻；而蜜處理方式則讓咖啡帶有龍眼蜜與果香的甘甜口感。UCC亦推出限定濾掛禮盒與搭配茶香餅乾的組合商品，讓消費者能透過不同形式感受阿里山咖啡的層次風味。

▲UCC推出阿里山精品咖啡。（圖／品牌提供）

相關商品已於4／16正式開賣，包括單包濾掛、咖啡豆與禮盒組，價格自700元至1,180元不等，於UCC旗下COFFEE LOVER’s PLANET、上島珈琲店與UCC CAFE MERCADO TAIWAN等門市販售。三韻味單杯組合則為店內限定，搭配茶香餅乾售價380元，提供精品咖啡的完整體驗。

▲UCC推出阿里山精品咖啡。（圖／品牌提供）▲UCC推出阿里山精品咖啡。（圖／品牌提供）

精品咖啡品牌Ninety Plus於台北忠泰樂生活的全球首間旗艦店，設有垂直品飲區與即烘即取的客製烘豆服務，不到十分鐘即可獲得專屬的咖啡豆，進一步強化品牌的「品味即時性」與個人化體驗，在近期也推出新作「Estate Reserve」系列，標榜每款僅生產30公斤的極稀有微批次，瞄準頂級市場與收藏級客群。

▲UCC推出阿里山精品咖啡。（圖／品牌提供）

品牌創辦人Joseph以15年創作歷程為背景，結合巴拿馬原始火山森林中的咖啡豆與創新後製法，打造兩款極具個人風格的作品「Private 227」與「Pink Blossom」。

▲UCC推出阿里山精品咖啡。（圖／品牌提供）▲UCC推出阿里山精品咖啡。（圖／品牌提供）

「Private 227」承襲品牌經典#227批次，融合焦糖奶油巧克力的基調，並加入白桃與紫丁香的香氣變化，風味豐富而多層次；「Pink Blossom」則以2019年創下拍賣紀錄的「Blue Blossom」為靈感，展現粉紅葡萄柚的酸度、薄荷清爽感及玫瑰天竺葵的餘韻，風味細膩而優雅。兩款咖啡皆屬極小量生產，並結合品牌獨特後處理技術，跳脫傳統風味框架，提供如同香水般的味覺探索。

關鍵字：

咖啡, 精品, 台灣, 品味, 合作

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