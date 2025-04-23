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「鋼鐵人」小勞勃道尼品味不凡 　名錶藏家秀TAG Heuer方形錶

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▲▼ 小勞勃道尼 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲小勞勃道尼佩戴TAG Heuer Monaco經典左冠計時腕錶現身2025 SXSW藝術節。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.） 日前出席 2025 年 SXSW 藝術節活動，再次展現他帶有些俏皮又不失莊重的時尚風格，身穿白色細條紋裝飾的黑色西裝，搭配TAG Heuer（泰格豪雅）標誌性的方形設計 Monaco 經典左冠計時腕錶，藍色面盤為深色穿搭增添亮點吸睛。

▲▼ 小勞勃道尼 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲TAG Heuer Monaco經典左冠計時腕錶，265,800元。

小勞勃道尼所戴的TAG Heuer Monaco 經典左冠計時腕錶大有來頭，自1969年推出以來以獨特造型聞名於世，打開知名度的重要推手是好萊塢巨星史提夫麥昆（Steve McQueen），他在拍攝電影《極速狂飆》（Le Mans）時，選擇佩戴Heuer Moncao計時錶，並於賽車服飾上「Heuer Chronograph」貼飾，讓錶款一炮而紅，至今仍不斷延伸出新款式吸引錶迷與賽車迷。

▲▼ 小勞勃道尼 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲小勞勃道尼去年奪下奧斯卡最佳男配角獎，拿著獎座亮出百萬積家Master Control大師系列計時日曆腕錶。（圖／翻攝robertdowneyjr IG）。

小勞勃道尼是資深的名錶收藏家，不僅擁有深植賽車魂的TAG Heuer Monaco 經典左冠計時腕錶，也珍藏不少Greubel Forsey、URWERK等獨立製錶品牌錶款，去年他奪下生涯第一座奧斯卡最佳男配角獎座的名錶，戴著積家Reverso Tribute Chronograph翻轉系列玫瑰金計時腕錶，拿獎後他則換上Master Control Chronograph Calendar大師系列計時日曆腕錶，具大日期、脈搏計時刻度、計時功能與月相顯示，展現不凡的名錶品味。

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關鍵字：

小勞勃道尼, TAG Heuer

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