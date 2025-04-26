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640萬元的沙發床能收進硬箱帶著旅行！LV典藏工藝展超狂　竟變出火車站

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▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV在展場重現19世紀巴黎火車站。

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）引以為傲的硬箱，從旅行用途發展到如今的千變萬化，2025 Savoir Rêver典藏工藝展在台北南港瓶蓋工廠舉辦，每件作品都充滿巧思，要價640萬元的沙發床硬箱，真的可以收起帶著旅行，展場更是驚喜連連，以旅行的交通工具為題，連熱氣球、火車站都搭了出來。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV典藏工藝展內浪漫的熱氣球場景。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）
▲以揚帆啟航為主題，仿造郵輪的空間。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）
▲以「菲董列車」為名的男士主題區。

Savoir Rêver典藏工藝展採VIP預約制，此次是歷年來展出件數最多的一次，計有超過3000項，包括各式硬箱、珍稀材質包款、珠寶、腕錶，以及才剛在米蘭設計周發表的最新家具等，相當豐富，也展現了LV全方位的工藝，展場佈置更是用心，緊扣LV旅行的DNA，以各種旅行交通工具為主題，從彷若郵輪的空間開始，背景是海浪的聲音，立刻身歷其境，接著有超美的大型立體熱氣球裝飾、宛如火車車廂的區域，甚至打造出19世紀法國火車站，紅色的火車正停駐，月台上的時鐘提醒著旅人們時間，營造出滿滿的旅行氣氛。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲Malle Sake清酒硬箱，6,750,000元。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）
▲清酒硬箱內的部分用具。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）
▲Malle Vin品酒硬箱，6,600,000元。

▲LV工藝展。（圖／記者林明瑋攝）
▲品酒硬箱設計了收藏軟木酒塞的抽屜。（圖／記者林明瑋攝）

硬箱的世界相當寬廣，每年都有新意，而且各種用途都做到專業性，例如致敬日本文化的Malle Sake清酒硬箱，以古董鎖扣裝飾，並備有酒壺、適合不同種類清酒的酒杯，方便攜帶一瓶清酒外出的硬箱、可以裝進一只酒杯的迷你箱，Malle Vin品酒硬箱也是相同道理，除了各種酒杯、醒酒器、開瓶器等，小抽屜打開還能將重要的軟木酒塞排排擺好收藏，非常貼心。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲Malle Ceremonie Matcha抹茶茶道硬箱，3,380,000元。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）
▲抹茶茶道硬箱內的部分用具。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）
▲菲董設計的Malle Lit Pharrell Williams沙發床硬箱，6,400,000元。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）
▲LV與村上隆合作的櫻花圖案硬箱，2,730,000元。

首度在台灣亮相的新款硬箱還有Malle Ceremonie Matcha抹茶茶道硬箱，內裡是Damier格紋，搭配同樣有Damier圖案的茶碗、茶罐等，細膩精緻，要價640萬元的Malle Lit Pharrell Williams沙發床硬箱，為男裝創意總監菲董（Pharrell Williams）重新詮釋LV經典Bed Trunk床墊硬箱，箱身外加上仿舊條紋圖案，床墊織有Monogram老花及LV Lovers字樣，而今年台灣限定的手繪硬箱，則將台灣傳統彩繪紋樣「螭虎」融入設計，並首度加入金箔工藝，更顯衿貴。

▲LV典藏工藝展。（圖／公關照）

▲台灣限定「螭虎」手繪硬箱，首度融入金箔工藝，3,333,000元。

▲LV工藝展。（圖／品牌提供）

▲LV工藝展。（圖／品牌提供）
▲粉色迷彩棋盤格硬箱來自2025秋冬男裝系列，內襯為龍蝦圖案，在日本象徵長壽、富裕、成功等意涵，2,360,000元。

4月才在米蘭發表的全新家居系列，亞洲首站便來到台灣，整體予人溫潤質感又特色強烈，萬花筒多面櫥櫃運用超過500片皮革鑲嵌，並以巧妙的排列方式製造錯視效果，耗時超過200小時才能完成，Perfecto扶手椅有絕佳的包覆與舒適度，借鏡服裝製作技藝，勾勒出優美線條，椅背的金色鎖頭顯出對細節的重視，巧妙地結合經典元素，讓人會心一笑。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲4月才在米蘭設計周發表的全新家居系列，亞洲首站便到台灣展出。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）
▲Objets Nomades系列的Kaléidoscope Cabinet萬花筒多面櫥櫃，5,150,000元。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）
▲設計師Patrick Jouin創作的Perfecto扶手椅，椅背有拉鏈與鎖頭裝飾，393,000元。

精彩的珍稀材質包款、珠寶、腕錶也不容錯過，撒哈拉金屬玫瑰金是女士包款全新鱷魚皮飾面，展現獨特光澤，男士包款的豔黃太陽能、神秘孔雀綠都非常搶眼，今年重磅發布的全新腕錶如Tambour Taiko Spin Time、Tambour Convergence等等也完整於展覽中呈現，而頂級珠寶系列以法國瓷器藝術、對紡織品和金銀線鑲邊的讚美、向巴黎地標艾菲爾鐵塔的工程壯舉致敬等為靈感，每一件都耀眼動人，忍不住多看幾眼。

▲LV工藝展。（圖／品牌提供）

▲撒哈拉金屬玫瑰金鱷魚皮Capucines包，1,440,000元。

▲LV工藝展。（圖／品牌提供）

▲Handle Soft Trunk豔黃太陽能鱷魚皮包款，935,000元。

▲LV工藝展。（圖／品牌提供）
▲Tambour Taiko Spin Time Air Antipode腕錶，白K金材質、自動機芯，約3,620,000元。

▲LV工藝展。（圖／品牌提供）
▲Tambour Convergence腕錶，玫瑰金材質、自動機芯，約1,220,000元。

▲LV工藝展。（圖／品牌提供）
▲頂級珠寶系列Phenomenal頸鍊，中央鑲嵌1顆7.44 克拉祖母綠、1顆2.07 克拉LV Monogram星形切割鑽石，約132,900,000元。

【更多家居系列】

HERMES
HERMES（愛馬仕）以「是什麼構成了物件」？為概念，發想出全新居家用品，並從盒子出發，想像盒子內也許裝了收藏物件，但就算不打開盒子，也能從縫隙、鏤空處發覺內在，進而外殼淡化至透明，得以窺探其中的奧秘。

▲hermes merimekko isseymiyake。（圖／品牌提供）

▲hermes merimekko isseymiyake。（圖／品牌提供）

▲hermes merimekko isseymiyake。（圖／品牌提供）

Marimekko
芬蘭品牌Marimekko在2025米蘭設計周期間，與紐約藝術家Laila Gohar合作，展出一場以「床」為靈感的沉浸式裝置藝術，除了探索人們在床上所發生的各種日常，也同步推出由Gohar運用Marimekko印花資料庫中的條紋印花，所打造的臥室主題聯名膠囊系列。

▲hermes merimekko isseymiyake。（圖／品牌提供）

▲hermes merimekko isseymiyake。（圖／品牌提供）

▲hermes merimekko isseymiyake。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE
A-POC ABLE ISSEY MIYAKE與瑞士設計團隊atelier oï合作，在今年米蘭設計周期間，於米蘭旗艦店推出「TYPE-XIII」展覽，將品牌標誌性的「一根線」與「一塊布」概念，轉化為極具創意的燈具設計，每一盞都特色獨具，完美結合時尚與設計語言。

▲hermes merimekko isseymiyake。（圖／品牌提供）

▲hermes merimekko isseymiyake。（圖／品牌提供）

▲hermes merimekko isseymiyake。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

loUIS VUITTON, LV, 路易威登, Savoir Rever, 典藏工藝展

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