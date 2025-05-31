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別跟自己過不去！處理負面情緒最好的方法「先學會與它共存」

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文／人物誌

在日常生活中，我們常常會有各種情緒，其中像是焦慮、憂鬱、煩躁、無力等負面情緒，更是難以避免。大部分人皆會想遠離這些情緒，甚至會試圖用正能量來抵擋負能量，可是，真正健康的情緒處理方式，應該是學著接受這些負面情緒的存在，並與它們共存，而不是逃避或壓抑。

當意識到自己有負面情緒時，我們該如何處理呢？每個人的解法一定都不同，本篇文章將分享幾個方法，當你正處於情緒低落時，不妨試著用這些方法，試著讓自己平穩的度過低潮期吧！

▲《機智住院醫生生活》劇照。（圖／tvN，下同）

1.書寫日記

當內心的想法太多太雜，書寫其實是一種很好的釋放方式。將情緒寫進文字裡，不需要在意文筆是否優美，也不用擔心邏輯是否通順，只要好好的寫下自己當下的感受，慢慢幫助自己整理情緒就好。

書寫是一個整理內在想法的過程，當我們站在第三者的角度觀察自己，從中了解那些負面情緒從何而來。當思緒一一被寫出來後，我們的情緒也能有個出口，心情自然也不會那麼難受了。

2.發呆放空

現代生活節奏快速，我們的大腦幾乎長時間處於運轉狀態，很容易導致心理疲勞。發呆，聽起來是消極的解決方法，但它其實可以讓心靈有深度的喘息與休息。當我們什麼都不做時，只是靜靜地看著天花板發呆，大腦反而可以進行情緒調節。允許自己短暫放空，也是一種放過自己、放過情緒最溫柔的處理方法。

3.睡覺休息

負面情緒通常也與生理疲勞有關。當身體疲憊時，情緒也會變得敏感與脆弱。充足的睡眠不僅能修復身體機能，更能幫助大腦整理情緒記憶。與其強迫自己振作，不如給自己一個完整的休息時間。

雖然睡覺是最簡單的處理方式，不過，若是飽受低落情緒之苦，而無法入睡的話，千萬也不要為難自己一定要睡著，更不要因為睡不著而讓自己壓力更大。真的失眠也沒關係，這是情緒不佳時，最容易發生的問題。

4.整理生活環境

當情緒混亂時，我們生活空間的狀態，常常也是有跡可循。整理房間或是書桌，雖然是很平凡的舉動，但在低潮時，卻能帶給我們很大的安定感。當外在空間變得整潔有序時，我們的內心也更能找到平衡。而且，心情不好時，好好的整理房間，不只能分散負面情緒，在整理環境時，只需要專注在這個動作，不只能靜心，或許過程中也能解開煩惱。

5.遠離網路

我們總是無時無刻與網路相連，但社群媒體上的訊息，就是加劇我們的焦慮與比較心態的主因。當情緒低落時，更容易陷入無止境的自我否定。這時候，斷線一下，讓自己遠離資訊轟炸的世界，專注在自己身上，慢慢找回生活的節奏與感受才是最重要的。

我們常常被灌輸要正向思考，可是，負面情緒亦是我們生活中需要面對的。單一的強調正面情緒，反而會讓人排斥負面情緒的出現，甚至這樣的想法，也讓很多人在面對負面情緒時，常常跟自己過不去。

情緒，有好有壞，是正常不過的事了。同時，這也代表著我們的完整，享受正面情緒的時候，也要學著接受負面情緒，並找到適合自己的解決之道。學會在逆境中替自己撐把傘，下一個雨季來時，又有何懼！

延伸閱讀

如何學會控制自己的情緒？教你迅速擺脫負能量的 5 個實用技巧！

別說「你想太多了」！面對焦慮症者，陪伴與傾聽更勝冠冕堂皇的道理

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 負面, 情緒, 焦慮, 憂鬱, 低潮

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