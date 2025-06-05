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地中海主題首飾時髦有型　 鵝卵石項鍊意外輕盈

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▲▼ APM Monaco,agete 。（圖／公關照）

▲伊娃朗格莉亞佩戴APM Monaco靈感源自棕櫚葉剪影的Rayon de Soleil頸鍊15,500元，耳環 9,300元，手環5,200元，戒指3,800元。（圖／ APM Monaco提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

夏季來一趟海濱度假再愜意不過，摩納哥品牌APM Monaco將場景帶往法國南部，以地中海沿岸為設計靈感，創作全新夏季ÉTÉ系列首飾，將地中海迷人色調與燦爛驕陽等元素納入設計，款款時髦有型，戴著上班或度假都吸睛。

▲▼ ＡＰＭ 。（圖／公關）

▲APM Monaco鑲嵌孔雀石的Météorites項鍊，8,600元。

▲▼ APM Monaco,agete 。（圖／公關照）

▲APM Monaco鑲嵌白母貝（左起）、孔雀石、湖藍色寶石的Météorites戒指，各2,800元。

APM Monaco以夏日地中海為主題的ÉTÉ系列，當中橢圓形串起的項鍊立刻讓人聯想到海邊圓潤的鵝卵石，令人驚喜的是戴起來輕盈且充滿律動感；而陽光灑落，棕櫚葉剪影與光影交織的線條構成了俐落頸鍊、手環、耳環，風格摩登；此外，盛夏裝扮少不了明亮色彩，品牌選用白母貝、孔雀石、湖藍色寶石製作繽紛首飾，單戴或疊搭都搶眼。

▲▼ APM Monaco,agete 。（圖／公關照）

▲APM Monaco靈感源自地中海海岸線鵝卵石的Monaco Galet頸鍊，15,500元。

▲▼ APM Monaco,agete 。（圖／公關照）

▲APM Monaco三圈式Éclat手環，8,300元。

日本輕珠寶品牌agete今夏也以海洋為主軸，延續品牌經典貝殼LOGO的象徵意涵，探索海洋神秘魅力與生命連結，其中手鍊以變化無窮的海浪為靈感，棕金波濤手鍊展現波濤洶湧的力量感，漣漪手鍊則呈現水面輕柔的漣漪；而海岸線的鵝卵石也啟發agete創作，以珍珠象徵大小不一的鵝卵石，再搭配鏤空花紋黑玉髓墜飾展現個性美。

▲▼ APM Monaco,agete 。（圖／公關照）

▲模特兒戴agete 鵝卵石珍珠項鍊20,300元、鏤空花紋黑玉髓墜飾10,500元。（圖／agete 提供，以下同）

▲▼ APM Monaco,agete 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴agete漣漪手鍊，22,900元。

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關鍵字：

APM Monaco, agete

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