CITIZEN高抗磁錶面盤波光粼粼　超限量更誘人

▲CITIZEN全台限量25只的冰藍色面盤831機械錶NB6051-59L，41,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

清新的藍色錶款在今年夏日成為主流，日本品牌CITIZEN從陽光灑落海面的色彩獲得啟發，為CITIZEN Series８高抗磁機械腕錶系列創作冰藍色面盤的腕錶NB6051-59L，並於面盤裝飾幾何圖案演繹波光粼粼的水面，搭配運用髮絲紋工藝打磨的獨特八角形錶殼、梯形護橋與鍊帶，展現迷人的層次感，而內在也不容小覷，搭載9051高抗磁機械機芯，全台限量25只。





▲CITIZEN台灣限量30只的Zenshin新鈦度機械錶NJ0180-80M湖水綠款，20,800元。

CITIZEN近期在台曝光的藍面新錶均有數量限定，慶祝全球首款鈦金屬腕錶問世55周年而特別打造超級鈦™腕錶「Zenshin」新鈦度機械錶NJ0180-80M湖水綠款與NJ0180-80L紺青藍款全台各限量30只，其名稱「Zenshin」一詞是「前進」之意，錶殼與錶帶皆採用品牌獨家經Duratect表面硬化技術處理後的超級鈦™，特色是比一般不鏽鋼輕40%，表面堅硬度更可達五倍以上，具低致敏、抗鏽蝕、耐磨損；另一大亮點是面盤裝飾細膩的磨砂紋，展現日系精緻風格。





▲CITIZEN台灣限量30只的Zenshin新鈦度機械腕錶NJ0180-80L紺青藍款，20,800元。

Seiko Prospex新錶也與海洋有深刻連結，因品牌自2016年起與全球最大潛水組織PADI展開合作，將海洋保育納入品牌核心價值，透過「Save the Ocean」計畫參與全球海洋保育行動，於 8日世界海洋日前夕發表Prospex系列「Save the Ocean」PADI聯名潛水錶SRPK01K1與SRPJ93K1，藉由海藍色的設計與強悍的潛水性能，喚起大眾守護海洋的心。





▲Seiko Prospex錶款SRPJ93K1面盤以海洋漸層波浪為設計，呼應愛海洋主題，20,500元。（圖／Seiko提供）